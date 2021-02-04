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فن

بـ جاكيت أحمر .. شاهد هند صبري في أحدث ظهور

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:43 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة هند صبرى صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت هند صبرى في الصورة باطلالة كاجوال، وتسريحه شعر بسيطة .  

يُذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وتشارك هند صبري  فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.


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