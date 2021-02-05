7 تحذيرات للطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.. أستاذ جامعي: خطة محكمة لتأمين المنصات الإلكترونية الخاصة بالطلاب

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نشرت كلية الحقوق جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جداول امتحانات الفصل الدراسي لجميع الشعب ويمكن للطلاب معرفة جداول الامتحانات من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

واعتمد الدكتور ناجي عميد كلية الحقوق المحظورات داخل لجان الامتحانات وهي كالآتي:



1_.يحظر دخول اللجنة بالمحمول او اي اجهزة اتصال ومخالفة ذلك يعد قرينة على الغش والإخلال بنظام الامتحان 2_ لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة 3_ لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية . 4_ لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور خمس عشرة دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان 5_ يجب على كل طالب مراجعة أرقام الجلوس وتقسيم المجموعة الخاصة بتوقيت ادائه الامتحان 6_ لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان 7_يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا









ومن جانبه قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه تم الإعلان عن جداول الامتحانات والتي سوف تعتمد على حضور الطلاب بالكلية وسط إجراءات احترازية مشددة لافتا إلى أن شكل الدراسة سوء أو عن بعد فقط خلال الترم الثاني يرجع إلى المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة عين شمس.



واأضاف عميد زراعة عين شمس خلال تصريحاتها لصدي البلد ان الكلية سوف تتخذ كافة الاجراءات الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسي الاول منوها بانه تم رفع جميع المحاضرات ومتابعة جميع الطالبات للتأكيد من الحصول علي جميع المقرارات بشكل كامل دون اي تقصير منوها عن ضرورة الاستعداد من قبل الطالبات للامتحانات.





وأشار عميد زراعة عين شمس إلى ، أنه تم تخصيص وحدة الخدمات الالكترونية والتي تهدف إلى تفعيل خدمات تكنولوجيا المعلومات علي مستوي الكلية لخدمة الطلاب وهيئة أعضاء التدريس. وأكد الدكتور أحمد أن توجد خطة محكمة متخصصة بالكلية تعمل على تسهيل الإجراءات للطلاب و تأمين المنصات الإلكترونية الخاصة بالطلاب للحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة للطلاب.





وفي سياق آخر قال محمد خالد عثمان الطالب بكلية التجارة الفرقة الثالثة ونائب رئيس اتحاد الطلاب بجامعة عين شمس، أن الأنشطة الطلابية بالجامعة متوقفة على قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن عودة الدراسة، مشيرا إلى أنه إذ تمت عودة الدراسة بالشكل التقليدي سوف تتم الانشطة الطلابية بالجامعة مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية إلا إذا تمت الدراسة عن بعد فقط سوف نلجأ إلى الأنشطة أونلاين.



وأضاف نائب رئيس اتحاد الطلاب خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن جميع الكليات اعلنت جداول الامتحانات منوها بان الامتحانات سوف يكون على فترات متباعدة للحفاظ على سلامة الطلاب ولم نتلق شكاوى من الطلاب بشأن جداول الامتحانات.



