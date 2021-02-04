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محافظات

بعد حدوث تصدعات.. إخلاء عقار من سكانه بـ المنيا

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:46 م
بعد حدوث تصدعات..
بعد حدوث تصدعات.. إخلاء عقار من سكانه بـ المنيا
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ايمن رياض
أخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عقارا مكونا من 5 طوابق بحي شمال المدينة من جميع سكانه بعد حدوث تصدعات به، وذلك تحسبا لانهياره فجأة.


انتقلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع العقار الكائن في شارع 6 أكتوبر المتفرع من شارع عدنان المالكي لفحص العقار والإشراف على عملية اخلائه من سكانه بعد تصدعه.


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وتبين أن العقار ملك ورثة فوزي. ش. ع وتم تشكيل لجنة هندسية تضم الحماية المدنية ورئاسة حي شمال ومسؤولين من شركات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي لفصل تلك الخدمات عن العقار تحسبا لانهياره، وعمل كردون أمني حوله ومنع المارة من التجول خوفا علي حياتهم.


كما تقرر غلق الشارع أمام حركة السيارات والمارة وتكليف الإدارة الهندسية والتنظيم بأعمال الفحص والمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وقال مسؤول بالوحدة المحلية لمركز المنيا، إن المعاينة الأوليه ترجح أن العقار تعرض لميول بسيطة بسبب تهالك أحد أعمدة الخرسانية، وأنه ربما يحتاج لأعمال ترميم وتقوية جدرانه دون هدمه بالكامل، وأنه تم إخلاؤه من جميع سكانه خوفا علي حياتهم وذلك لحين صدور قرار نهائي يحدد موقف العقار وحالته الهندسية والفنية بمعرفة اللجنة المختصة.


ومن جانبه أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تواصل جميع المراكز والمدن ، حملاتها لرصد ومتابعة جميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، بشكل يومي، بهدف الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة، مشددًا على انه لا مجال للبناء على الأراضي الزراعية والتعامل بحزم مع ملف التصالح في مخالفات البناء.


وعقد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، اجتماعا موسعا مع رؤساء المدن والمراكز، والقري، وفني التنظيم ومسؤولي المتغيرات المكانية، وذلك تنفيذًا لتكليفات المحافظ بمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.


قال نائب المحافظ، إن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليًا توفر صورًا فضائية بدقة عالية، نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة، وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، والتعامل معها.
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