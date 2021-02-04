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فن

صديقتي وحبيبتي.. نادية الجندي تهنئ زينة بعيد ميلادها

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:44 م
نادية الجندي وزينة
نادية الجندي وزينة
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محمد بدران

احتفلت نجمة الجماهير الفنانة نادية الجندي عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بعيد ميلاد صديقتها الفنانة زينة.


ونشرت نادية الجندي صورا لها مع زينة وعلقت قائمة  "زينة ❤️💃🏼 صديقتي وحبيبتي.. كل سنة وأنتي طيبه وبخير وناجحة وعقبال 100 سنة كل الأمنيات الحلوة بدوام الصحه والستر والسعادة وربنا يخليلك أولادك الجمال وتفرحي بيهم 👨🏼‍🤝‍👨🏻 وتشوفيهم أحسن الناس وربنا يحفظهم يارب 🙏🏻🙏🏻happy birthday ziena "🎂🎂🎁🎁🎈🎈🍰🍰🎉🎉🎊🎊".


وتحتفل الفنانة زينة بعيد ميلادها الـ 40 وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأعمال الفنية المميزة ولعل من أبرزها: فيلم "بنتين من مصر" و"أرض الخوف".


وشاركت الفنانة  زينة مؤخرا في بطولة فيلم الفلوس مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن احمد من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطى.


الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف.


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