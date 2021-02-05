مشروع قومي على أرض الفيروز.. تفاصيل أول سوق تجاري مطور بالعريش

استعدت محافظة شمال سيناء ، لافتتاح أول سوق لتجارة الجملة بالعريش ، بعد الانتهاء من إنشائه ، وتجهيزه ضمن المشروعات التى سيتم افتتاحها في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي أبريل ٢٠٢١م.





وأشار اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إلى أن سوق تجارة الجملة بالعريش من المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على أرض سيناء ، والذي يعد نقله نوعية فى المحافظة ، وواجهة عمرانية جديدة .





وروعي في عملية تصميمه بان يكون على أحدث طراز ، كما تم تجهيزه وتزويده بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة .





وأضاف اللواء شوشه، أن السوق يقع فى منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولى "العريش /القنطرة " ، وذلك علي مساحة 60 ألف مترا مسطحا بأبعاد 400 * 150 مترا بما يوازى 14 فدانا .





ولفت إلى أنه تم استلام المنشآت الداخلية كاملة التشطيب الى جانب المرافق الداخلية ، وكذا المرافق الخارجية للمشروع سواء شبكات الكهرباء أو المياه والصرف الصحى والطرق.





وأكد اللواء شوشه، أنه تم إنشاء موقف للسيارات ومحاور مرورية لسهولة دخول وخروج السيارات من وإلى السوق دون حدوث تكدس أو زحام .. الى جانب تخصيص قطعة أرض بمساحة 400 مترا مربعا فى الناحية الجنوبية الشرقية من السوق لإنشاء محطة صرف صحى لخدمة السوق.





ومن جانبه أكد المهندس محمد رضوان العيادى وكيل وزارة الإسكان بمحافظة شمال سيناء ، انه تم الانتهاء من كافة الأعمال التي تضمنها المشروع بنسبة 100 % بتكلفة 180 مليون جنيه ، والتى تشمل : المبانى الخدمية والمعارض والأسوار وميزان البيسكول وغرفة موزع الكهرباء والمداخل الإلكترونية وشبكة تغذية الكهرباء والصرف الصحى والطرق الداخلية والخارجية حول المشروع .





وقال إن السوق يعد هو الأكبر ، للخضروات والفواكه والأسماك واللحوم ، وأحد اهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها بسيناء ، وتم إنشاؤه على مساحة 400 فى 150 متر ما يعادل 14 فدان ، وبدأ العمل فيه 25 /1/2019 .





وسيتيح السوق حال تشغيله فرص عمل لقطاع كبير من الشباب ويحقق الرؤية المستقبلية بمزيد من التوسع العمرانى في المنطقة المحيطة .





وقد تم تجهيزه ليكون سوق خاص بتجار الجملة، وذلك بتجهيزه بإمكانيات حديثة ووسائل أمان عالية من نوعها ، وتضم مكونات السوق : 12 معرض خضار فاكهة، 2 معرض أسماك، معرض دواجن، 2 معرض لحوم وجبن ومصنعات لحوم، 12 محلات فوارغ، 6 محلات خدمة، و مكتب تموين - فرع بنك - شبكة مرافق - بوابة رئيسية - نقطة - دفاع مدنى - نقطة اسعاف - مطافئ وأمن - ساحتى انتظار سيارات - 8 ثلاجات تبريد وتجميد - مطعم وكافتيريا - مصنع ثلج.





و بنيت أسوار السوق بطول 1100 متر وارتفاع 3 متر - خزان مياه سعة 1000 متر مكعب، ويضم ايضا مكاتب شهر عقارى وتأمينات، مبنى ادارى وصالة مزادات .





كما تم تركيب ميزان البسكول ومرافق المياه والصرف الصحي للموقع العام ، كما تم الانتهاء من توصيل شبكات المياه الخارجية والكهرباء الخارجية ومد شبكات الطرق الخارجية من والى المشروع، علاوه علي انه تم الانتهاء من تجهيز وتركيب مصنع الثلج ليخدم معارض اللحوم والأسماك.





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