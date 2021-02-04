الإمام الأكبر مهنئا الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية: أعمدة سلام

هنأ فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ولطيفة بن زياتن، الناشطة الفرنسية، لفوزهما بجائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها الثانية.









وقال فضيلة الإمام الأكبر خلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية: «تحياتي للسيد جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، هذا التكريم قد صادف أهله، جوتيريش هو أحد أعمدة صناع السلام في العالم، بل ربما يمثل العمود الأشد متانة وقوة في ما ننتظره -إن شاء الله- من سلام يعم العالم جميعا».







