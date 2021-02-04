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بكرى: القوات الجوية الفرنسية انبهرت بـ إنجازات الرئيس خلال التدريب المشترك

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:52 م
التدريب المصرى الفرنسى
التدريب المصرى الفرنسى
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أسامة علي
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن القوات المسلحة المصرية دائما على مستوى الحدث.

وقال بكرى خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن وفدا إعلاميا وصحفيا حضر التدريب المصرى الفرنسى المشترك بإحدى القواعد الجوية.

وأوضح بكرى أن الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية، استعرض تاريخ مصر الحديث والانجازات التى تحققت خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال التدريب وذلك فى حضور الجانب الفرنسى ووفد الإعلاميين والصحفيين.

وأكد بكرى، أن الوفد الفرنسى انبهر بما عرضه الفريق محمد عباس عن تاريخ مصر الحديث.
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