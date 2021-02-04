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برلمان

برلماني:أدوية العلاج على نفقة الدولة دائما غير متوافرة ويتم صرف بدائل لها

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:59 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال النائب هشام عسكر تعليقا على بيان وزيرة الصحة: "أعرف أن الشيلة تقيلة ولكن لو ثقيلة ومش قادر اعتذر"، مضيفا: "شعب ههيا يشكوكم لله ثم للرئيس و ادعوكى  أن تنزلى لزيارة  مستشفى ابو كبير لكى تشاهدى كم الإهمال".

جاء ذلك خلال تعقيب النواب على البيان الذى ألقته وزيرة الصحة اليوم أمام مجلس النواب عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.

فيما طالب النائب صابر عبد الحكيم بعزل مريض كورونا فى حال كانت الاشعة والتحاليل تؤكد اصابته دون انتظار نتيجة المسحة نظرا لأن انتظار المسحة يؤدى إلى الوفاة فى كثير من الحالات بدون الانتظار لنتيجة المسحة.

وأشار النائب محمد عيد عبد الجواد إلى أن ادوية العلاج على نفقة الدولة دائماغير متوافرة ويتم صرف بدائل لها ،وتساءل فى الوقت نفسه عن المدى الزمنى المحدد لتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد على محافظة أسيوط قائلا:" متى تدخل اسيوط التامين الصحى؟"
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