ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حسن الرداد ينشر صورة جديدة مع والدته

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:53 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشر حسن الرداد صورة جديده له برفقه والدته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان حسن الرداد مع الصورة ، وتوالت عليه تعليقات الدعاء لها . 

كان حسن الرداد قد أعلن منذ ايام وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون". 

يذكر أن احدث أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهديد بالقتل وألفاظ مسيئة.. مسافرة تدخل في حالة هياج خلال رحلة جوية بسبب الكحول

نيسان تؤكد موعد طرح الجيل الجديد من قشقاي في حفل مباشر يوم 18 فبراير الجاري .. صور

مشروب الطاقة الذهبي.. طريقة عمل الجنزبيل باللبن