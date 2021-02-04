حسن الرداد ينشر صورة جديدة مع والدته

نشر حسن الرداد صورة جديده له برفقه والدته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان حسن الرداد مع الصورة ، وتوالت عليه تعليقات الدعاء لها .

كان حسن الرداد قد أعلن منذ ايام وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".





يذكر أن احدث أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.