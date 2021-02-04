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يحيى أبو الفتوح عن تثبيت أسعار الفائدة: جاذب للاستثمارات

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:02 م
سعر الفائدة
سعر الفائدة
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شيرين عادل
قال يحيى أبو الفتوح ، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى،  إنه كان هناك إجماع فى التوقعات بشأن تثبيت  أسعار الفائدة  وليس التخفيض لافتا لوجود فجوة إيجابية ما بين سعر التضخم الذى وصل  5.7% وما بين السعر الحالى والذى يعد مصدر جاذب للاستثمارات.

وأشار  " أبو الفتوح" ،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مال وأعمال عبر فضائية اكسترا نيوز،  لوجود استثمارات يومية ودولية خلال الفترات الماضية للاستثمار لذا يفضل البنك المركزى الحفاظ على هذا المستوى.

ولفت لعدم اعتقاده  وجود حدة فى الانخفاضات ولكن الأمور ستشهد استقرار  فى الأسواق، مشيرا إلى أنه مازال البنك الأهلى وبنك مصر يطرحون الشهادة  البلاتينية بفائدة 11% لمدة 3 سنوات والتى تستحوذ على جزء كبير من السيولة النقدية.

ونوه بأن  الشهادة  البلاتينية  تدفع أكثر عائد متاح بنسبة 11% لأنها تدفع أكبر عائد متاح والعملاء الذين يبحثون عن فترات أقل لمدة سنتين يخضع للاحتياطى فى البنك المركزى تصل لنسبة 7% .

وتابع أن معظم الإقبال يكون العملاء يفضلون المدة متوسطة الأجل 3 سنوات والتى تشهد إقبالا كبيرا حيث أن يوليو 2020 حتى الآن تم ضخ 230 مليار فى الشهادات المرتفعة العائد، مشيرا إلى أن ميزة الأسعار متوازنة ومفيدة لكافة الأطراف بالنسبة للمقترضين بنسب 5% و  8% للسياحة والصناعة والتى تعد فرصة للاستثمار، أما المودعين بنسبة 11% .

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