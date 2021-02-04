هالة زايد: خطة لزيادة خريجي الطب.. وانعقاد دائم مع لجنة الصحة لمواجهة تحديات كورونا

أكدت د. هالة زايد وزيرة الصحة أن وزارة الصحة ستكون في حالة انعقاد متواصل مع لجنة الصحة بالبرلمان لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل الجائحة العالمية.





وقالت زايد خلال كلمتها فى الجلسة العامة للبرلمان ": العالم يواجه هذا التحدي ونحن أمام انهيار معظم المنظومات الصحية في العام بسبب الجائحة.





وأضافت وزيرة الصحة :" لا شك أن هناك تحديات تواجه المنظومة الصحية وكل نجع في مصر أولوية وحياة الانسان أولوية ومعظم التحديات المذكورة تتلخص في العنصر البشري".





وأوضحت أن المنظومة الصحية اكثر جاذبية للعنصر البشري ، مشيرة إلى أننا نعمل على زيادة عدد الأطباء خلال السنوات القادمة ، ونعمل مع وزير التعليم العالي على إعداد خطة لزيادة عدد خريجي الطب مقارنة بالصيدلة بنسبة 30 % ، وهذا الامر ستظهر ثماره من 6 إلى 7 سنوات.

وطالبت وزيرة الصحة بزيادة الحوافز الطبية ، قائلة : "ندرك أن تحديات تواجه بلدنا و تحديات الرواتب في ليست بتحديات جديدة" ، موضحة أن هناك خطة قومية لمواجهة المشكلات بتوجيه من القيادة السياسية بحيث يكون الحل بشكل مؤسسي وفق خطط التنمية المستدامة.