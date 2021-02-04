جماهير الأهلي تهتف لـ مؤمن زكريا وتحيي شهداء الزمالك بـ مباراة الدحيل

وقامت جماهير الأهلي أيضا بتحية شهداء نادي ال زمالك العشرين التى وافتهما المنية فى احداث الدفاع الجوي فى لفتة طيبة من الجماهير المصرية فى قطر.





الأهلي يُشارك في البطولة بصفته بطلًا لإفريقيا، بينما يلعب الدحيل ممثلًا عن الدولة المنظمة لتتويجه بلقب الدوري القطري الموسم الماضي.



ويلعب الفائز بالمباراة مع بايرن ميونيخ بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الاثنين المُقبل، بينما يلعب الخاسر مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.



حرصت جماهير النادي الأهلي على الهتاف لمؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك بعدما تعرض للإصابة بمرض نادر فى الأعصاب ، وذلك فى مباراة الفريق أمام الحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة بقطر.