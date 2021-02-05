جولات مكوكية واجتماعات.. الغضبان يتابع ملفات المشروعات فى بورسعيد.. ويناقش مخطط إنشاء سوق حضارى بمنطقة الأمل وفاطمة الزهراء بالضواحي

محافظ بورسعيد

- يشيد بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى خدمة المحافظة

-يناقش مخطط إنشاء سوق حضارى بمنطقة الأمل وفاطمة الزهراء بالضواحى

- يتفقد أعمال إنشاء الميناء البري الجديد النهائية استعدادا لبدء التشغيل

- يتفقد مصنع للملابس الجاهزة ضمن مشروع ال٥٤ مصنع









أشاد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الخميس بالدور الإيجابى والفعال الذى تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بمحافظة بورسعيد والتى تتعاون مع المحافظة فى العديد من المجالات لدعم خطط المشروعات التى تحققها المحافظة و تعمل على التطوير المستمر لسلوكيات المواطنين وزيادة وعيهم بجهود الدولة من خلال الندوات واللقاءات وكشك الأخلاق الذى أطلقته مؤسسة مشكاة نور الخيرية والثقافية .





جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة المشروعات الجارية بنطاق المحافظة ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد و مدير مديرية القوى العاملة ومدير مديرية الإسكان ، ومدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ودكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة جمعية مشكاة نور الثقافية والخيرية ، ومهندسى المشروعات .





وأكد محافظ بورسعيد أن الجمعيات الأهلية يتعاونوا مع المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين و تحسين نوعية الحياة ، كما تساهم فى دعم المشروعات الصغيرة واليدوية التى تستهدفها المحافظة لرفع العناء عن كاهل المواطنين و توفير مصادر متنوعة للدخل ، موجها الشكر لكافة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال الذين يساهمون فى خدمة المحافظة

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وفي سياق متصل عقد اللواء عادل الغضبان ، اليوم الخميس ا جتماعا لمناقشة آخر تطورات العمل بالمشروعات الجارية بالمحافظة ، ومناقشة مخطط إنشاء سوق حضارى بمنطقة الأمل وفاطمة الزهراء بالضواحى ، تماشيا مع خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية على أعلى مستوى ، وجاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد و مدير مديرية القوى العاملة ومدير مديرية الإسكان ، ومدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة ودكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة جمعية مشكاة نور الثقافية والخيرية ، ومهندسى المشروعات .





ووجه محافظ بورسعيد مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بالتنسيق مع استشارى المشروع لوضع التصور المبدئى لمشروع إنشاء سوق حضارى بمنطقة الأمل وفاطمة الزهراء يجمع كافة الباعة الجائلين بالمنطقة ، وسيتم تصميمه على أعلى مستوى ، كما سيتم رفع كفاءة المنطقة وتنميط سلوك المواطنين وتحسينها للحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال تطوير وتنمية بالمنطقة ، والتى تعد نقلة نوعية لحى الضواحى ، لافتا لأهمية المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدنى فى إقامة المشروعات الخدمية التى تحقق الارتقاء بسبل الحياة بالمحافظة وتحقيق مستوى الرضا لدى المواطنين .





وفى سياق آخر تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس ، أعمال إنشاء ميناء بورسعيد البري الجديد النهائية بحي الضواحي رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد واللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي.





وشدد المحافظ، خلال جولته بالحفاظ على ماتم إنجازه من أعمال بالميناء البرى وتوفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الميناء البري الجديد يمثل نقلة حضارية كبرى ببورسعيد في مجال مشروعات النقل، والذي يضم مختلف سيارات الأجرة والنقل البري بين المحافظات، ويهدف لتطوير ورفع كفاءة أماكن النقل البرى وضمها لتكون فى مكان واحد، للتيسير على المواطنين.





وأوضح المحافظ أنه سيتم بدء تشغيل الميناء البرى الجديد قريبا ، لافتا أنه جرى تصميمه على أعلى طراز كونه يمثل مدخل بورسعيد من ناحية الجنوب، ويعتبر واجهة حضارية أمام الزائرين، كما سيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس، فضلا عن الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد.





وفي سياق متصل قام اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد اليوم بجولة تفقدية داخل مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، والذى يقع داخل مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ٥٤ مصنع ، وذلك لمتابعة سير العمل والإنتاج داخل المصنع ، رافقه خلالها اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية ببورسعيد .





وخلال جولته ، تابع اللواء عادل الغضبان ، سير ومراحل إنتاج الملابس الجاهزة و تأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصنع بما يضمن سير العمل على أعلى درجة من الأمان للعاملين .



