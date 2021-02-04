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رياضة

شاهد.. هدف حسين الشحات في شباك الدحيل

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:14 م
جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
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أحمد هاني
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول في مرمى الدحيل القطري، في اللقاء الإفتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

وجاء الهدف من كرة قطعت من لاعب وسط الدحيل، عن طريق والتر بواليا الذي ترك الكرة لحسين الشحات وسدد كرة أرضية رائعة على يمين صلاح زكريا حارس مرمى الدحيل.

ضربة البداية كانت من نصيب النادي الأهلي، بدأ بهجمة على مرمى الدحيل ولكن لم تكتمل واستقرت بين أقدام دفاع الفريق القطري.

حاول الدحيل الإنطلاق من ناحية محمد هاني لاعب الأهلي في الجبهة اليمنى، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ولكن كان هاني يقظا ومنع ايدنيلسون من المرور بخطأ لصالح الدحيل.

وسدد فريق الدحيل أول كرة له في الدقيقة الرابعة، على مرمى محمد الشناوي ولكن كانت بعيدة عن المرمى ولم تشكل أي اختبار على شنو.

وكاد أن يفعلها حسين الشحات ويهز الشباك في الدقيقة 11 من عمر المباراة، بعد مراوغة دفاع الدحيل والوصول الى المرمى ولكن تدخل الحارس بقوة وأبعد الكرة. 

وأحكم الدحيل دفاعاته أمام الأهلي، ومنع أي لاعب من المرور إلى منطقة الجزاء، حتى تخطى لاعبي المارد الأحمر أكثر من 9 تمريرات دون الوصول الى منطقة جزاء الفريق القطري. 

وفي الدقيقة20 هتفت الجماهير لشهداء جماهير نادي الزمالك إحياء لذكراهم، في لفتة طيبة من جماهير النادي الأهلي. 

وتلقى حمدي فتحي لاعب الأهلي أول بطاقة صفراء في المباراة في الدقيقة 27 بعد تدخل قوي مع لاعب خط وسط فريق الدحيل القطري. 


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.

بينما دخل فريق الدحيل بهذا التشكيل: 
حراسة المرمى: علي صالح زكريا
الدفاع: محمد موسى - بسام الراوي - مهدي بن عطيه - احمد ياسر المحمدي
الوسط: إدميلسون، كريم بوضياف، على كريمي، سلطان البريك
الهجوم: اولونجا- دودو

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