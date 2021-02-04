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برلمان

وزيرة الصحة: تحديات حقيقية تواجه القطاع الصحى منذ عشرات السنين

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:07 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة: هناك تحديات حقيقية موجودة تواجه القطاع الصحى بمصر منذ عشرات السنين، ونسعى لتحسين المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن كل نجع في مصر له أولوية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، للتعقيب على ردود النواب بشأن بيانها عن أداء وزارتها الذى سبق والقته على المجلس اليوم الخميس.

وأضافت زايد، ان أغلب ما ذكره النواب، من تحديات، يتعلق بالعنصر البشرى، مؤكدة ان المنظومة الصحية لابد ان تكون أكثر جاذبية للعنصر البشرى.

وتابعت، حول عدد الأطباء، فهو ليس مسئولية وزارة الصحة، نظرا لأنه يرجع إلى قلة عدد الخريجين، وبالفعل تواصلنا مع وزير التعليم العالى،  وتم زيادة نسبة الإلتحاق بكليات الطلب على حساب كليات الصيدلة. وتابعت، ولكى يكون هناك نتائج لذلك، فلن يكون قبل ست أو سبع سنوات.

وأضافت الوزيرة، اذا كان على وزارة الصحة فنناشد بزيادة الحوافز للعنصر البشرى ، ولكن ندرك أيضا التحديات عند بلدنا ونفس التحديات موجودة في كل القطاعات، متابعة، وهذه التحديات ليست جديدة واخدت الحكومة على  عاتقها بدء حلها بشكل مؤسسى وفتح فرص عمل أكثر في مصر.

وحول أجهزة الأشعة المقطعية، أوضحت نعمل على سد العجز بها، وان السبب حاليا التأخير في التوريد ولكن الاعتمادات موجودة بالفعل،  مؤكدة، استلمنا 17 جهازا وقريبا نستلم 30 جهازا ، لانه اصبح أمرا اساسيا جدا، خاصة واننا "مش عارفين كورونا هتنتهى امتى".
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