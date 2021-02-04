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أخبار العالم

وسط الثلوج .. جورجينا تخطف الأنظار مع كريستيانو رونالدو

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:06 م
جورجينا وكريستيانو
جورجينا وكريستيانو
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محمد بدران


شاركت الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصور جديدة لها.


وظهرت جورجينا، في الصورة بإطلالة شتوية مع صديقها كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، وسط الثلوج مما أثار إعجاب الجمهور.


وكان رونالدو قد أحرز الهدف رقم 760 له في مسيرته بشباك نابولي، خلال فوز اليوفي بلقب كأس السوبر الإيطالية عقب التفوق على نادي الجنوب بهدفين نظيفين.


وفاز فريق يوفنتوس على نظيره إنتر بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة كأس إيطاليا.



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