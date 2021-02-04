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فن

بفستان سواريه لبني .. أحدث ظهور لـ جنات

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:41 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة جنات صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي انستجرام . 


وظهرت جنات في الصورة بفستان لبني سواريه، وشعرها منسدلا علي كتفيها. 


تزوجت الفنانة جنات من المحامي المصري محمد عثمان نعمان، وأنجبت منه طفلتين أطلقت على الأولى اسم «جنات»، والثانية «جوليا» وقالت جنات عن اختيار اسم المولودة الأولى: «اختيار الاسم كان نابعا من زوجها الذى عبر فيه عن حبه الشديد لها».  


نشأت جنات مع 3 أشقاء، وكانت هي الأصغر والفتاة الوحيدة بينهم، وبما أنها الأصغر كانت جنات محط رعاية واهتمام الجميع. 


ووقفت جنات لأول مرة في حياتها على المسرح مصحوبة بفرقة موسيقية، ورغم صغر سنها لم تشعر جنات بالخوف ولم تكتف بالفوز بالمركز الأول بالمسابقة ولكن اشتركت لاحقا في ثلاث مسابقات أخرى في المغرب، وفازت بالمركز الأول فيها جميعا. 


كما فازت بالمركز الأول في مسابقة رابعة بالاسكندرية قبل أن تفوز بالمركز الأول أيضا في مهرجان السياحة والتسوق في دبي دعتها رتيبة الحفني لتغني كضيفة شرف بمهرجان القاهرة للموسيقي العربية، والذي أقيم في دار الأوبرا.

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