رغم هطول الأمطار.. وزير النقل يتفقد مشروع طريق كفر الشيخ / دسوق بتكلفة مليار و26 مليون جنيه.. ويشدد على الانتهاء منه قبل 30 يونيو .. صور

- وزير النقل يوجه بزيادة رحلتين يوميًا للقطارات من القاهرة لـ كفر الشيخ

- وزير النقل يوضح أهمية طريق كفر الشيخ / دسوق المزدوج

- نائب الشيوخ يكشف 7 نتائج مهمة لزيارة وزير النقل





واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية اليوم، الخميس، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية التى تنفذها وزارة النقل في عدد من محافظات الدلتا والوجه البحري، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة الطرق الحالية.





بالرغم من هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية. وتفقد وزير النقل يرافقه اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ مشروع إنشاء إزدواج طريق كفر الشيخ / دسوق (مرحلة أولى) بطول 10 كم وبتكلفة مليار و26 مليون جنيه يشمل أعمال إنشاء طريق مزدوج بعرض 11.25م،





ويشمل المشروع، أيضًا، إنشاء طبان مرصوف بعرض متر لكل اتجاه بعدد 3 حارات وكذلك إنشاء عدد 12 كوبرى علويًا و استكمال كوبرى قائم وإنشاء 9 أنفاق، بالاضافة إلى أعمال الحمايات.





جاء ذلك بحضور اللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، والنائب أشرف عبد الونيس، واللواء حسن البحيري، عضوي مجلس الشيوخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام.





وأكد الوزير على ضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء من هذا المشروع قبل 30يونيو 2021، خاصة مع أهمية المشروع الذي يدخل ضمن المحور العرضي أنفاق 3 يوليو / المنصورة/ المحلة / كفر الشيخ / دسوق / دمنهور/ جانكليس / طريق اسكندرية الصحراوي بطول 250 كيلو متر والمخطط تنفيذه على مراحل ضمن المخطط العام لوزارة النقل لانشاء شبكة من المحاور العرضية لتسهيل حركة تنقل المواطنين وحركة التجارة بين المحافظات .





كما وجه الوزير مسئولي هيئة السكك الحديدية بزيادة رحلتين يوميا للقطارات من القاهرة إلى كفر الشيخ والعكس صباحا وعصرا لتقليل كثافة الركاب وتسهيل تنقلاتهم وعودتهم من وإلى كفر الشيخ.





ومن جانبه، ثمن النائب أشرف ممدوح عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، زيارة الفريق كامل الوزير، وزير النقل إلى محافظة كفر الشيخ، اليوم، مشيدًا بحرص وزير النقل على إتمام زيارته بالرغم من سوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد.





وقال، عبد الونيس، لـ"صدى البلد"، إن هناك 7 نتائج مهمة لزيارة الفريق كامل الوزير، اليوم، لمحافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى موافقة وزير النقل، على على البدء فورًا في رفع كفاءة طريق طنطا / كفرالشيخ ابتداءً من كمين القرضا وحتي دمياط بطول 14 كيلو مترا.





وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى موافقة وزير النقل على إصلاح الطريق من سخـا حتي ميدان النصر بطول 1 كيلو، ورفع نسبة التنفيذ في طريق كفرالشيخ / دسوق الجديد الي 10% شهريًا ليصل التنفيذ إلى 100% في 30 يونيو المقبل.





وأوضح، أن الوزير وافق على أن تبدأ رحلات القطار السريع من كفرالشيخ وليس طنطا؛ الأول من الساعة الخامسة والثاني من الساعة السابعة بمعدل رحلتين يوميًا ذهابًا وإيابًا، مع إعادة تشغيل سوبر جيت الإسكندرية / كفرالشيخ.





وكشف النائب أشرف عبد الونيس، أن الوزير وجه بالانتهاء فورًا من رصف طريق سخـا / الشين / قلين مرورًا بقرية شنـو والمنشية في مدة أقصاها 3 أشهر طبقًا للجدول الزمني الجديد للمشروع، والانتهاء – أيضًا - من رصف طريق المحلة / كفر الشيخ مرورًا بقرية متبول وقرية نمرة خلال شهر من تاريخه.



