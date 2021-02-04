تعديل مواعيد امتحانات التخلفات فى علوم حلوان .. تقسيم الطلاب الى مجموعات .. وكلية الطب: تشديد الإجراءات الاحترازية خلال اختبارات نصف العام

* عميد علوم حلوان تعديل مواعيد امتحانات التخلفات

*عميد طب حلوان يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية





اكد عمداء الكليات بجامعة حلوان على إقامة امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 فى موعدها المحدد بعد إجازة منتصف العام الدراسي، ومع قرب انطلاق ماراثون الامتحانات ، شدد المجلس الأعلى للجامعات على تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال فترة الامتحانات .





قال الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان، إن امتحانات هذا العام تقام وسط إجراءات احترازية ووقائية كبيرة وغير مسبوقة على منظومة التعليم المصري وأن الكلية استعدت تماما لإقامة إمتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 هذا العام .





وصرح الدكتور ممدوح مهدى فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الكلية قامت بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب في الكلية و داخل لجان الامتحانات الطلاب والمراقبين كما أنه يتم قياس درجة الحرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحته قبل دخوله ويتم الدخول من خلال بوابات التعقيم الالكتروني .







وأضاف عميد كلية الطب ان التأكيد على سلامة الطالب قبل دخوله الى لجان الامتحانات تقوم الكلية بتوفير كمامات ومعقمات على أبواب لجان الامتحانات التطهير والتعقيم الطلاب وذلك لزيادة إمان الطلاب .

ومن جهته، أكد الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم على إقامة جميع الامتحانات سواء امتحانات سواء كانت امتحانات منتصف العام الفرق الدراسية الأربعة وامتحانات مرحلة الدراسات العليا وامتحانات التخلفات.

وأشار الدكتور أبو الدهب الى أن الكلية قد قامت بتعديل مواعيد امتحانات التخلفات للطلاب الراسبين بمادة أو مادتين من سنة سابقة تقرر أن تبدأ بعد الانتهاء من امتحانات منتصف العام الدراسي .

وكان قد أعلنت الكلية في وقت سابق عن مواعيد الامتحانات والتي كانت مقرر لها أن تكون من يوم 14 مارس 2021 و تستمر لمدة ثلاثة ايام.

ونوه الدكتور ابو الدهب، الى أن الامتحانات التى قد أداها الطلاب وعقدت قبل صدور قرار الحكومة بتأجيل الامتحانات الى ما بعد إجازة منتصف العام لن تعاد مره أخرى، وان الكلية تحتفظ بدرجات الطلاب وسوف تقوم باحتسابها وإضافتها حين استكمال الامتحانات .

وأوضح "أبو الدهب" خلال تصريحاته أن امتحانات التخلفات سيتم إجراؤها ، وفقًا لكافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة .

وأكد على التشديد للالتزام بالاجراءات سواء للطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس ، وعدم السماح بالتجمعات الطلابية ، وتقسيمهم على مجموعات مراعاة للتباعد الاجتماعي