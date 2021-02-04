ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اجتماع دولي حول إيران

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:19 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
كشفت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع افتراضي بين وزراء خارجية كلا من الولايات المتحدة، وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حول إيران، قريبا. 

ولا يبدو أن تأكيدات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن- ونائبته كامالا هاريس بشأن نيتها التفاوض مع ملالي إيران وإعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لها تأثير إيجابي على قيادة طهران.

وفي الوقت نفسه، يثير تواصل فريق بايدن مع النظام الإيراني مخاوف كبيرة في إسرائيل.

وحتى قبل الافتتاح في 20 يناير 2021، كان المسؤولون الذين يتوقع تعيينهم في إدارة بايدن يجرون محادثات سرية مع إيران حول العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ودون إضافة أي تفاصيل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية في 16 يناير 2021 أنه تم إطلاع إسرائيل على هذه المحادثات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عرقلة بايدن.. الكشف عن السبب الحقيقي لاغتيال العالم النووي الإيراني

وزير إسرائيلي يستفز إيران بتصريحات عن اغتيال عالمها النووي البارز

بـ 3 لغات.. رسائل وزير الخارجية الإيراني على تويتر بعد العالم النووي

تركيا تطالب بمحاسبة المسئولين عن اغتيال عالم إيران النووي

أحمد موسى: أردوغان يمتلك أكبر علاقات عسكرية واقتصادية مع إسرائيل

لا تسألوا ماذا ستعطيكم أمريكا.. بايدن في أول حوار تليفزيوني بعد فوزه: ارتداء الكمامات إجباري 100 يوم.. لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. ولا يعنيني حضور ترامب حفل تنصيبي

ترشيحاتنا

"الصحة العالمية" تكشف تطورات جديدة عن "تسرب كورونا" من ووهان الصينية

خالد الغندور يفاجئ الأهلاوية قبل ساعات من مواجهة الدحيل القطري

بنطلون مقطع.. مي عمر تثير الجدل بأنوثتها

حسين الشحات يسجل ثاني أهدافه بكأس العالم للأندية أمام الدحيل .. فيديو

عقبة وحيدة .. بيراميدز يفاوض إيهاب جلال لخلافة أروبارينا

تهديد بالقتل وألفاظ مسيئة.. مسافرة تدخل في حالة هياج خلال رحلة جوية بسبب الكحول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثروة بالصدفة البحتة.. صياد مُعدم يعثر على لؤلؤة نادرة بقيمة 350 ألف دولار |صور

بنطلون مقطع.. مي عمر تثير الجدل بأنوثتها

تهديد بالقتل وألفاظ مسيئة.. مسافرة تدخل في حالة هياج خلال رحلة جوية بسبب الكحول