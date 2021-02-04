اجتماع دولي حول إيران

كشفت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع افتراضي بين وزراء خارجية كلا من الولايات المتحدة، وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حول إيران، قريبا.





ولا يبدو أن تأكيدات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن- ونائبته كامالا هاريس بشأن نيتها التفاوض مع ملالي إيران وإعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لها تأثير إيجابي على قيادة طهران.





وفي الوقت نفسه، يثير تواصل فريق بايدن مع النظام الإيراني مخاوف كبيرة في إسرائيل.





وحتى قبل الافتتاح في 20 يناير 2021، كان المسؤولون الذين يتوقع تعيينهم في إدارة بايدن يجرون محادثات سرية مع إيران حول العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.



