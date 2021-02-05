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تعليم

التعليم: تحديث مناهج مدرسة الضبعة بالتعاون مع هيئة المحطات النووية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 08:00 ص
مدرسة الضبعة النووية
مدرسة الضبعة النووية
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تقرير رسمي أعدته لحصر انجازات اخر 5 سنوات ، أنه تم تحديث مناهج المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بالتعاون مع هيئة المحطات النووية عن طريق تكثيف الدراسة باللغة الانجليزية والاستعانة بخبراء الطاقة النووية للتدريس لطلاب السنوات الرابعة والخامسة.


وأعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن أول دفعة سيتم تخريجها من المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة ستتخرج عام 2021.

جدير بالذكر أن المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح ، هي المدرسة الوحيدة المتخصصة في الطاقة النووية في منطقة الشرق الاوسط ، قائلًا :إن هذا أمر مفيد جدًا لمصر، لإن الفنيين الذين سيتخرجون في هذه المدرسة سيجدوا فرصا للعمل في مفاعل الضبعة ، كما أن المتفوقين من طلاب هذه المدرسة قد يحصلوا على بكالوريوس هندسة نووية او ميكانيكية او كهربية والفيزياء النووية؛ لافتًا إلى أن السعودية والامارات تبنيان حاليًا مفاعلات نووية ، وبالتالي ستحتاجان لعمالة متخصصة.


و تقع مدرسة الضبعة في قلب مدينة الضبعة بمحافظة مطروح ، وتبلغ مساحة المدرسة 8,5 فدان ، وتتكون المدرسة من مبنى تعليمى سعة 375 طالبًا و10 معامل و15 فصلًا و3 ورش فنية ،على مساحة 3260 م2 ،وملحق بها مبنيين سكنيين للطلاب والمعلمين بإجمالى مسطح 11580م2 ،مكونة من 5 أدوار سعة 436 سريرا.

ويشترط للتقدم لاختبار القبول بالمدرسة، بأن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي دور أول 2020 بمجموع لا يقل عن (262 درجة) لجميع محافظات جمهورية مصر العربية، مصري الجنسية، وألا يزيد السن في 1/10/2020 عن 18 سنة، وألا تقل درجات (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم) عن 95%، وبالنسبة للطلبة المتقدمين من محافظة مطروح شرط حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) من محافظة مطروح.

و خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021 ،  تم اختيار عدد 60 طالبا للإلتحاق بالسنة الاولي في مدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية ، وذلك بعد اجراء العديد من الاختبارات للطلاب المتقدمين من جميع المحافظات.
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