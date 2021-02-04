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رياضة

حسين الشحات يسجل ثاني أهدافه بكأس العالم للأندية أمام الدحيل .. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:27 م
حسين الشحات
حسين الشحات
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محمد رشاد
سجل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدف تقدم فريقه في مباراة الدحيل القطري، في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وافتتح الشحات أهداف الأهلي في مونديال الأندية، عندما سجل هدفًا من خارج منطقة الجزاء.

وسجل الشحات هدفًا في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول في مباراة الدحيل، بعدما تسلم الكرة من والتر بواليا، وأطلق تسديدة قوية، سكنت شباك حارس الدحيل.

ويعتبر هدف الشحات هو الهدف الشخصي الثاني له في البطولة، وسبق له تسجيل هدف مع العين الإماراتي في 4 مباريات لعبها في البطولة.

وانضم الشحات لقائمة هدافي الأهلي في كأس العالم للأندية، والتي تضم كل من محمد أبو تريكة (4 أهداف)، أمادو فلافيو (3 أهداف)، عماد متعب (هدفين) والسيد حمدي (هدف).
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