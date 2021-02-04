هل العواصف الترابية تزيد من انتشار كورونا.. أستاذ صحة عامة يجيب

نفت الدكتورة مها الجعفري أستاذ الصحة العامة بطب عين شمس، ما تردد حول تأثير العواصف الترابية على فيروس كورونا أو زيادة الإصابة بالوباء منوهة إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تقلل من انتشار الفيروس ولا توجد دراسة طبية تؤكد تأثره بالأمطار أو العواصف.





وأضافت أستاذ الصحة العامة خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، ىأن الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس هم أصحاب الأمراض المزمنة (السكر ،الضغط ،الخ) وأيضا المدخنين والأطفال هم الأقل عرضة الفيروس.









وفي ذات السياق أكد الدكتور خالد أبو شنب عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس أستاذ المناعة أن الإصابة تقع عند ملامسة اليد لسطح يُرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة وعدم التقبيل والمخالطة عن قرب والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتجنب مصافحة الأفراد وتجنب لمس الأنف والعينين، وعدم التقبيل، مشددا على عدم الاقتراب من المصابين بالسعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة تحتوى على الفيروس في الهواء ويفضل الابتعاد عنهم لمسافة متر واحد، مشيرا إلى أن كل ذلك يساعد في قلة التعرض للاصابة.





وأشار الدكتور خالد إلى أن إجازة منتصف العام كانت سببا في انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا وهذا يعكس مدى حرص الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا منوها أنه مع ارتفاع درجات الحرارة سوف تقل الأعداد تدريجيا.