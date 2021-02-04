مواطنون يشكون من تراكم مخلفات البناء أسفل الدائري وطريق المنصورية

تقدم أهالي منطقة شارع إبراهيم خطاب المتفرع من شارع فندق رامادا أول طريق مصر إسكندرية الصحراوي أمام المتحف المصري الجديد بشكوي جماعية إلى محافظ الجيزة للمطالبة بإزالة المخلفات التى تعوق حركة المرور.



قال المواطنون فى شكواهم: نعاني من الإهمال الجسيم بشارع فندق رامادا وهو الشارع الرابط بين طريق مصر إسكندرية الصحراوي وطريق المنصورية من تراكم مخلفات البناء أسفل الطريق الدائري ملقاة علي جانبي الطريق مما يعيق الحركة وتزداد يوما بعد يوم مما يجعلنا نقوم بإزالتها أحيانا علي نفقتنا الشخصية، بالإضافة إلى تجمع بعض الباعة الجائلين يقومون ببيع طيور مذبوحة ويتركون مكانهم المخلفات مما يسبب رائحة كريهة وجذب للحشرات وكل من قام بحفر من غاز أو كهرباء أو مياة بهذا الشارع لم يقوم بترميم الأسفلت بعد انتهاء الأعمال فالوضع مؤسف للغاية فبعد ما كنا نسكن في أرقى منطقة بحي الهرم وتحملنا الكثير أثناء بناء المتحف المصري الجديد وفرحنا جميعا بهذا الأنجاز فلم ينظر الينا بعين الاعتبار ورجوع المنطقة كما كانت وأصبحنا في حالة إهمال تام.



وناشد الأهالي عبر "صدى البلد" المسئولين بمحافظة الجيزة بسرعة التدخل لإزالة مخالفات القمامة التى تعوق حركة المرور.





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360