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فن

خالد راغب علامة ينشر صورا نادرة تجمعه بوالديه.. شاهد

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:41 م
راغب علامة واسرته
راغب علامة واسرته
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محمد بدران

شارك خالد علامة نجل المطرب راغب علامة متابعيه بصورة نادرة له من طفولته عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت خالد بصحبة والدة ووالدته جيهان علامة وهما في مرحلة الشباب وعلق عليها قائلا " 𝘍𝘢𝘮𝘪𝘭𝘺 𝘯𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘦𝘯𝘥𝘴👨‍👩‍👦‍👦2000".


يحيى النجم اللبنانى راغب علامة حفلا غنائيا في أوبرا دبي يوم 12 شهر مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه ومفاجآت لجمهوره.


من ناحية أخري شارك الفنان راغب علامة جمهوره بفيديو له بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد من داخل منزله بعد انتهاء الحجر المنزلي. 


وقال راغب علامة في الفيديو الذي نشره عبر استوري بحسابه بـ إنستجرام قائلا "بعد أسبوعين من الحجر المنزلي أتت فحوصات كورونا، سلبية والحمدلله، طبعًا كانوا أسبوعين فيهم أعراض وحرارة وتعرّق وأدعوا كل واحد يحس بأي أعراض يحجر نفسه ويخاف على المجتمع وأهله ومحبينه مافي شيء أهم من الصحة، حمدًا لله على سلامة الجميع والله يشفي الجميع».


وكان المطرب راغب علامة أعلن  سلبية مسحة كورونا بعد أسبوعين من التعب.


وكتب عبر حسابه على تويتر:"منذ حوالي اسبوعين شعرت بعوارض كورونا واتصلت بطبيبي الشخصي وطلب مني الحجر الكلي فالتزمنا بالكامل، وأعطاني إرشادات وبعض الڤيتامينات المطلوبة. 


وتابع: "أما اليوم أجريت فحص الـ pcr والنتيجة والحمدلله رب العالمين سلبية والفحوصات ممتازة الحمد لله".


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