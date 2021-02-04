خالد راغب علامة ينشر صورا نادرة تجمعه بوالديه.. شاهد

شارك خالد علامة نجل المطرب راغب علامة متابعيه بصورة نادرة له من طفولته عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





يحيى النجم اللبنانى راغب علامة حفلا غنائيا في أوبرا دبي يوم 12 شهر مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه ومفاجآت لجمهوره.





من ناحية أخري شارك الفنان راغب علامة جمهوره بفيديو له بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد من داخل منزله بعد انتهاء الحجر المنزلي.



