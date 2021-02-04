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محللة مالية: تثبيت أسعار الفائدة في المرحلة الحالية مؤشر جيد

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:42 م
أسعار الفائدة
أسعار الفائدة
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شيرين عادل
قالت ماريان عزمى ، محللة مالية   ، إن تثبيت أسعار الفائدة فى المرحلة الحالية يعد مؤشرا جيدا واستكمالأ للجهود النقدية والمالية المصرية. 

وأشارت  "  عزمى  " ،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مال واعمال عبر فضائية اكسترا نيوز ،  لوجود نسب تخفيض بنسب جيدة  فى عام 2020 لأسعار الفائدة بهدف تشجيع الاستثمار والحاجة لبعض من التثبيت للشركات الكبرى والأفراد المتوسطين لعمل غعادة هيكلة لرؤوس الأموال لإيجاد أوجه الاستثمار المناسبة .

ونوهت بأن كل الأخبار تتدوال حول اختيار وقت مناسب للطروحات خاصة أنها لا تهم فقط المستثمر المصرى ولكن لها دور أساسى فى جذب الاستثمار الأجنبى والذى يعانى من أزمات نتيجة لأزمة كورونا .

وتابعت أن المستثمر المصرى يحتاج لنوع من أنواع التشجيع لتوجيه المستثمر نحو الأوراق المالية والبورصة المصرية بإعطاء رسالة قوية نحو نسبة جيدة من المصريين لديهم نسب ادخارات جيدة وأن عائد الاستثمار جيد.

لافتة إلى أنه على مدار الأربع شهور الماضية حققت الأسهم الصغيرة مكاسب ما بين  50% : 300% والذى يعطى انطباعأ للمستثمرين الأجانب  ،  لافتة إلى أن أكبر حجم للاستثمارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يذهب إلى مصر .

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