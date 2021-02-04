قتلته رصاصة الغدر وكرمته الإنسانية.. استنكارات واسعة لاغتيال لقمان سليم.. ومطالب بتحقيق واسع.. والحريري يعلق.. والخارجية الفرنسية تؤكد: جريمة بشعة

هؤلاء قالوا عن جريمة قتل لقمان سليم :

- السفيرة الأمريكية بيروت : جريمة مروّعة

- وزيرة العدل اللبنانية : جريمة بشعة

- سعد الحريري : قدم روحه الطاهرة عربونا لخلاص لبنان

- الخارجية الفرنسية : نطالب بتحقيق شفاف





لقمان سليم ذلك الأيقونة التي حركت المياه الراكدة في الشارع اللبناني حيث أثار مقتله غضب الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان داخل وخارج الدولة اللبنانية.





فلم يقتصر التعليق فقط علي الداخل اللبناني بل امتد أيضا ليشمل خارج نطاق الدولة اللبنانية حيث استنكر جميع أفرادها ومؤسساتها مقتل ذلك الناشط اللبناني الذي كرس حياته للدفاع عن الوطن ونقد حزب الله اللبناني.





فها هي وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ماري كلود نجم تستنكر مقتل الناشط اللبناني " لقمان سليم" حيث قالت "جريمة مروّعة أودت بحياة المفكّر لقمان سليم الذي عبّر دومًا عن رأيه في بلد الحريات".





وأضافت وزيرة العدل اللبنانية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر "الاستنكار لا يكفي".





وواصلت تغريدتها قائلة "الاوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد تضاعف المسؤولية على الضابطة العدلية و القضاء بإنجاز التحقيقات بسرعة وبدقة لمنع الإفلات من العقاب".





بينما انتقدت ‏السفيرة الأميركية ‎دوروثي شيا مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم والذي عثر عليه اليوم مقتولا بخمس رصاصات في الظهر والرأس حيث قالت : مقتل ‎لقمان سليم اغتيال همجيّ.





وقالت ‏السفيرة الأميركية في بيان لها منذ قليل : نطالب بإجراء تحقيق سريع في هذه الجريمة وغيرها من عمليات القتل التي لم يتم تحديد المسؤولين عنها.





فيما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات جريمة اغتيال الناشط والمعارض اللبناني لقمان سليم والذي عثر عليه مقتولا في سيارته صباح اليوم "الخميس" في بلدة "العدوسية" بالنبطية جنوب لبنان .





وأعرب "أبو الغيط "،في بيان صحفي، عن بالغ تعازيه لأسرة الشهيد، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.





وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية بأن الجامعة العربية ، إذ تستنكر هذه الجريمة البشعة، وتؤكد على ضرورة الكشف عن ملابساتها ومعاقبة مرتكبيها، فإنها تحذر من انزلاق لبنان إلى منعطف خطير وحالة من الانفلات والعودة به الى مسلسل الاغتيالات المشين.





وأضاف المصدر أن انقاذ لبنان من هذا الوضع المتدهور على جميع الأصعدة السياسية والامنية والاقتصادية، يتطلب من كافة الأطراف تحمل المسؤولية واعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، من أجل الاسراع في تشكيل حكومة الاختصاصيين الجديدة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، والخروج من هذا النفق المظلم الذي يهدد استقرار لبنان وسلمه الأهلي.





كما شملت الادانات سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف، الذي أكد ، على ضرورة كشف المسئولين عن مقتل لقمان سليم، اليوم.





وكتب الحريري على تويتر: "لقمان سليم شهيد جديد على درب حرية وديمقراطية لبنان، واغتياله لا ينفصل عن سياق اغتيالات من سبقه".





وأضاف: "لقمان سليم كان واضحا أكثر من الجميع ربما في تحديد جهة الخطر على الوطن".





وتابع: "لم يهادن ولم يتراجع وقدم دمه وروحه الطاهرة عربونا لخلاص لبنان فليرقد بسلام ونحن وكل السياديين سنواصل معركة الحرية".





وشدد على ضرورة الكشف عن الجناة، قائلا: "الشجب لم يعد كافيًا.. المطلوب كشف المجرمين لوقف آلة القتل الحاقدة".





وعلي المستوي الدولي فقد نددت وزارة الخارجية الفرنسية، باغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم المناهض لحزب الله، مؤكدة أن قتله جريمة بشعة.





وطالبت الخارجية الفرنسية، في بيان، لبنان بتحقيق شفاف في اغتيال لقمان سليم، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.



