ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: مصر تحتاج لاستراتيجية إعلامية تتناسب مع متغيرات العصر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:02 ص
النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ
Advertisements
محمد الشعراوي
قال النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة الراهنة تتطلب خطة إعلامية ذات فكر إستراتيجي  تتناسب مع المتغيرات والمشاكل التي تواجه الدولة المصرية ومع متغيرات ما شهده العالم من اجتياح للتكنولوجيا، لافتًا إلى أن المنصات الإعلامية في كثير من دول العالم  أصبحت بمثابة أسلحة كبرى تستطيع من خلالها الدول الدفاع عن نفسها تجاه أي تهديد او خطر يتعلق بأمنها القومي .

وأوضح دياب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن البعض من المتأمرين استغلوا مواقع السوشيال ميديا في نشر أكاذيبهم المستمرة والشائعات والتقليل من حجم أي إنجاز حققته الدولة المصرية، مشيرا إلى خطورة هذا النوع يكمن في تصدير حالة الإحباط والتقليل من حجم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع، لذلك يجب مواجهة هؤلاء الأعداء بنفس سلاحهم وعرض إنجازات الدولة المصرية على السوشيال ميديا والترويج لها .

وعن دور وسائل الإعلام في مواجهة الافكار المتطرفة قال عضو الشيوخ ، إن الإعلام المصري يقع عليه عبء كبير، يتمثل في دحض الأخبار الكاذبة والشائعات التي يروجها البعض لتحقيق أغراضهم الشخصية ، إضافة إلى نشر الوعي لمحاصرة هذا الفكر والقضاء عليه ، موضحًا أن  زيادة الوعي من أهم الوسائل التي من خلالها تستطيع الدولة المصرية التصدي لقوى الشر.

جدير بالذكر أن الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد ضرورة التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بمجالي حقوق الإنسان والثقافة، نظرا لارتباطهم الكبير بقضايا حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام لبحث أوجة التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد علي الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

واستشهد ابو العلا في كلمته، بتولي رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان الفرنسي مسئولية جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، وقيامها بتقديم مشروع قانون لتقييد نشر الإعلانات الضارة للشباب والأطفال والبالغين وكذلك ما يسيء للامن القومي الفرنسي، على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأعلى للإعلام يطلق مبادرة لبناء الوعي 2021 .. برلمانيون يطالبون بتوفير آليات تتناسب مع جيل الألفية.. ويؤكدون: خطوة مهمة في تطوير الذات وخلق الإنسان المبدع المثقف

عبد الرازق توفيق يكتب في الجمهورية: خصوصية بناء الوعي الحقيقي

كيف نواجه الفوضى الإعلامية؟ ندوة «الإعلام الجديد وصناعة الفوضى» بمكتبة مصر

مطلب برلمانى بـ سن تشريع جديد للحد من الإعلانات المسيئة للأمن القومي على فيسبوك

نائب: الشائعات والأخبار الكاذبة أصبحت لا تجدي نفعا

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

رضا عبد العال مهاجما الأهلي بعد الفوز على الدحيل: ضحك على الدقون

ثروة بالصدفة البحتة.. صياد مُعدم يعثر على لؤلؤة نادرة بقيمة 350 ألف دولار |صور

قائد الدحيل: احترمنا الأهلي أكثر من اللازم

منذ 44 عاما .. عندما نجح الأهلي في تحقيق الفوز على بايرن ميونخ بهدفين

هل العواصف الترابية تزيد من انتشار كورونا.. أستاذ صحة عامة يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مضي سنوات على وفاتها.. ممرضة تحقق الأمنية الأخيرة لمريضة سرطان

بإطلالة كاجوال.. إسعاد يونس تخطف الأنظار بأنوثتها

فوق الركبة.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بجمالها