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أخبار العالم

المستشار البريطاني ينحاز إلى عشرات المتمردين ضد قيود كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:54 م
المحتجين ضد قيود
المحتجين ضد قيود كورونا في بريطانيا
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على صالح
أفادت تقارير بأن المستشار البريطاني ريشي سوناك انحاز إلى العشرات من المتمردين ضد قيود كورونا في حزب المحافظين بعد اتهام الحكومة ومستشاريها بـ "تحريك نقاط الهدف" لـ إنهاء الإغلاق.

وقالت مصادر قريبة من سوناك لصحيفة ديلي تلجراف، اليوم الخميس، إنه يريد أن يكون الإغلاق الوطني الثالث الحالي هو الجولة الأخيرة من قيود فيروس كورونا.

وقال مصدر "ريشي قلق من أن العلماء نقلوا مواقع المرمى في الأسابيع الأخيرة." 

ولم يعد الأمر يتعلق فقط بالاستشفاء ولكن الحالات في ازدياد.

وقيل إن سوناك كان يشعر بالقلق من أن كبار المستشارين العلميين والطبيين للحكومة كانوا يحولون التركيز من حماية الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إلى الهدف الأكثر طموحًا لتقليل الحالات إلى ما يقرب من الصفر. 

وفي المؤتمر الصحفي الأسبوعي يوم الأربعاء في داونينج ستريت، قال كبير المسؤولين الطبيين البروفيسور كريس ويتي إنه بينما انخفضت الإصابات بشكل حاد عن ذروتها، ظلت حالات الدخول إلى المستشفيات مرتفعة ويجب أن يستمر الإغلاق.

وتعرض المستشار الريطاني لضغوط متجددة من قادة الأعمال والنقابات العمالية الأسبوع الجاري لتمديد خطة دفع الإجازة للعمال المسرحين حتى الصيف - أو حتى نهاية العام.

وبعد ساعات فقط من صدور تقرير تليجراف، بدا أن وزير اللقاحات نديم الزهاوي قد قام بتغيير الأهداف مرة أخرى، ما يشير إلى أن القيود الصارمة يجب أن تظل سارية حتى يتم تطعيم جميع المجموعات التسع ذات الأولوية للحكومة - حوالي 32 مليون شخص - ضد  كوفيد 19.

وقال الزهاوي لـ بي بي سي صباح الخميس "سنحدد هدفنا بعد أن وصلنا إلى هدف 15 فبراير، ولكن يمكنك أن ترى في العشرة أيام القادمة أو نحو ذلك ، علينا أن نفعل شيئًا آخر - لمس خمسة ملايين، ولذا فإننا نحافظ على هذا المعدل مرتفعًا، وسننزل سريعًا في قائمة التسعة الأوائل."
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