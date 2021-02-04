إدارة بايدن تنقل قلقها بسبب إقليم تيجراي الإثيوبي إلى أبي أحمد

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن، اليوم الخميس، عن قلق الولايات المتحدة من الولايات المتحدة من الأوضاع في إقليم تيجراي.





وكتب وزير الخارجية الأمريكي على تويتر: "أجريت اتصالا برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أعربت فيه عن قلق الولايات المتحدة من الأوضاع في إقليم تيجراي".





وأضاف: "حثيت رئيس الوزراء الإثيوبي على وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح".





وتابع: "على الرغم من التحديات الحالية، تقف الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم الإصلاحات والانتخابات السلمية".



