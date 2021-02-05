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برلمان

نائب يشيد بمقترح سن تشريع للحد من الإساءات الموجهة للدولة على فيسبوك

الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:00 ص
النائب أحمد البلشي
النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ
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محمد الشعراوي
ثمن النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ ، طلب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسن تشريع جديد يهدف للقضاء على الإساءات التي تتعرض لها الدولة على فيس بوك ، موضحا أن بعض الأشخاص، يتمثل كل هدفهم في نشر صورة غير حقيقة لمصر وتصديرها للعالم، بهدف التقليل من حجم الإنجازت لتي قامت بها مصر الفترة السابقة في شتي المجالات. 

وأضف البلشي في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أنه مع  إنتشار التكنولوجيا وسهولة دخولها لأي بيت، أصبح استخدامها شيء رئيسي للجميع، موضحا  أن هذا الإنتشار فرض تغيرات جديدة تجاه المجتمع من تهديدات وتحديات موجهه إليه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن بعض الجماعات والمنظمات الإرهابية، نجحت في استخدامه، مطالبا بضرورة الرد لسريع عليهم وعدم إعطائهم فرصة في إثارة النزاعات الداخلية والتأثير على الهوية الثقافية.

يذكر أن الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد ضرورة التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بمجالي حقوق الإنسان والثقافة، نظرا لارتباطهم الكبير بقضايا حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة  النائب طارق رضوان، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام لبحث أوجة التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد علي الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

واستشهد ابو العلا في كلمته، بتولي رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان الفرنسي مسئولية جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، وقيامها بتقديم مشروع قانون لتقييد نشر الإعلانات الضارة للشباب والأطفال والبالغين وكذلك ما يسيء للامن القومي الفرنسي، على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
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