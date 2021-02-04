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الشباب المصري موجود بقوة.. محمد موسى يشيد بـ تنسيقية شباب الأحزاب

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:04 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
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البهي عمرو
أشاد الإعلامي محمد موسى، باجتماع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بوفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونواب المحافظين، من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك لتفعيل أهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، ووضع خارطة طريق بين الجهتين.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضربوا المثل من أجل الارتقاء بوطنهم مشيدا بدورهم خلال انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وحصدهم العديد من المقاعد يؤكد أن الشباب المصري الواعد موجود بقوة. 

وأضاف موسى: "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قدموا العديد من النماذج المتميزة، لافتا أنها تجربة تستحق الدراسة ويجب أن تكون رمزا لكل الشباب".

وأكد وفد من أعضاء مجلس النواب، ونواب المحافظين، من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استعدادهم التام للمشاركة والتعاون مع وزارة الهجرة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية المتكاملة لشباب الدارسين بالخارج، بما يتيح الفرصة لتعميق فرص تبادل الخبرات بين شبابنا بالخارج ونظرائهم بالداخل، ويعد ذلك ثمرة سياسات الدولة المصرية لمد جسور التواصل مع المصريين بالخارج، وانعكاسا لأهمية الدور الذي يقومون به حيث بإمكانهم التعبير عن الواقع المصري في مختلف المجالات بصورة صحيحة، مؤكدين أن التنسيقية تفتح أبوابها أمام الدارسين بالخارج للانخراط في العمل السياسي بما لديهم من خبرات في مختلف المجالات تثري التجربة المصرية.

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