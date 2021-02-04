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محافظات

أمطار رعدية وبرق وانخفاض‎ ملحوظ في درجات الحرارة بالوادي الجديد

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:58 م
مطار رعدية وبرق
مطار رعدية وبرق
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منصور ابوالعلمين
تعرضت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، إلى سقوط أمطار بجانب ظهور عواصف برق ورعد في السماء سحب وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع درجة الاستعداد تحسبا لتزايد الأمطار أو عدم استقرار الطقس.

وأكد محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة التأهب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري والتحرك في حال حدوث سيول شديدة بمشاركة كافة مديريات الخدمات. 

يأتى ذلك بجانب تشكيل غرف عمليات بكل مركز تحسبا  للأزمات والكوارث جراء سقوط أمطار، بالإضافة إلى استمرار متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
اقرا يضا:
من جانب اخر قال الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن المديرية تستعد لتطبيق منظومة التامين الصحي الشامل، حيث ان المنظومة تستهدف شرائح معينة، منها طلبة المدارس وبعدها المنتفعين وهم الموظفون الحكوميون أو بالمعاش، بينما هناك شريجة هائلة لا تنتفع بخدمات التأمين الصحي لذلك كانت فكرة تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل للوصول الي جميع شرائح المجتمع.

واوضح محروس أنه كان هناك اتفاق بين وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ومحافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط، أن يطبق نظام التأمين الصحي الشامل في الوادي الجديد في شهر يوليو 2020، وتم الاتفاق بين وزارة الصحة والهيئة العامة للأبنية التعليمية لرفع كفاءة منشئات الوادي الجديد التابعة لوزارة الصحة، وجاري حاليًا ما يسمى بـ" المسح الإنشائي"، لمطابقة هذه المنشأت بالكود المصري الذي يطبق معايير تطبيق جودة نظام التأمين الصحي الشامل وتحديد المنشأت التي تحتاج لرفع كفاءة أو إضافة منشأت جديدة.

وفي ذات السياق اكد محروس أن المحافظه بها 59 منشأة طبية في قطاع الرعاية الأساسية، وتشكل نسبة العجز فيها من 45-50 % ونتغلب على مشكلة العجز في الكوادر الطبية من خلال عدة محاور أبرزها تدوير القوى البشرية بتنفيذ مأموريات للأطباء المقيمين بالمستشفيات المركزية والعامة للوحدات الصحية في القرى لمدة 3 أشهر، كما يجري تنفيذ قوافل طبية بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" للقرى البعيدة والمحرومة، أضافة لتقسيم العمل في الوحدات الصحية القروية القريبة من بعضها لفترات عمل صباحي ومسائي من خلال الطبيب المتواجد في الوحدة القروية.

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