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أخبار العالم

أول تعليق من حزب الله على مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:50 م
لقمان سليم
لقمان سليم
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محمود نوفل
أصدر حزب الله اللبناني بيانا أدان فيه مقتل الناشط السياسي اللبناني  لقمان سليم. 


وقال الحزب في بيانه : نطالب الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بالعمل سريعًا على كشف المرتكبين ومعاقبتهم. 


كما طالب الحزب  بمكافحة الجرائم المتنقلة في أكثر من منطقة في لبنان وما يرافقها من استغلال سياسي وإعلامي على حساب الأمن والاستقرار الداخلي.


وكان قد  عُثر على الناشط لقمان سليم اليوم الخميس مقتولًا داخل سيارته بين العدوسية وتفاحتا بمنطقة قريبة من الاوتوستراد.

فيما انتقدت ‏السفيرة الأمريكية ‎دوروثي شيا مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم والذي عثر عليه اليوم مقتولا بخمس رصاصات في الظهر والرأس حيث قالت : مقتل ‎لقمان سليم اغتيال همجيّ.
 

وقالت ‏السفيرة الأمريكية في بيان لها منذ قليل : نطالب بإجراء تحقيق سريع في هذه الجريمة وغيرها من عمليات القتل التي لم يتم تحديد المسؤولين عنها. 


ويشار الي ان  وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية  ماري كلود نجم  استنكرت مقتل الناشط اللبناني " لقمان سليم" حيث قالت "جريمة مروّعة أودت بحياة المفكّر لقمان سليم الذي عبّر دومًا عن رأيه في بلد الحريات".


وأضافت وزيرة العدل اللبنانية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر  "الاستنكار لا يكفي".


وواصلت تغريدتها قائلة  "الاوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد تضاعف المسؤولية على الضابطة العدلية و القضاء بإنجاز التحقيقات بسرعة وبدقة لمنع الإفلات من العقاب".

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