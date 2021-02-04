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وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل إنتاج سيارة كهربائية بمكونات محلية.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:49 م
هشام توفيق، وزير
هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال
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البهي عمرو
قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه أبلغ شركة برايت سكايز المصرية المتخصصة في تطوير أنظمة التشغيل والتحكم في السيارات الكهربائية، بأنه يرغب في إنشاء شركة للبحوث والتطوير بالتعاون معهم.

وأضاف هشام توفيق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الغرض من تنفيذ شركة البحوث والتطوير هو الوصول لمنتج أو مكون محلي آخر بخلاف البطارية المتاحة في الأساس، مثل محرك السيارة.

وتابع: "ليه مندخلش في تصميم عربية، احنا عندنا كفاءات كبيرة وطاقات هائلة وموارد بشرية كبيرة، وينفع إننا نعد من دلوقتي كمان سنتين أو سنتين ونصف ويبقى عندنا عربية كهربائية المكون المحلي فيها يتعدى 80%".
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