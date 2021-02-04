إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكى على طريق العجميين أبشواى بمحافظة الفيوم ، بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ الذى شهدته المحافظة اليوم .





تلقى اللواء مدير أمن الفيوم اخطارا من مأمور مركز أبشواى بالحادث.





تبين من التحقيقات أن الحادث وقع بين تروسيكل وسيارة ملاكى بطريق العجميين أبشواى بمحافظة الفيوم بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ الذى شهدته المحافظة اليوم .





تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج .





وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق.