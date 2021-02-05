صانع الفرحة يبحث عنها.. عم محمود بائع غزل البنات يحلم بشقة منذ 20 عاما

عم محمود عويد الرجل العجوز الذي بلغ من العمر 75 عاما بائع غزل البنات و الترمس والفشار " صانع فرحة الأطفال " بطور سيناء ، رغم تقدمه في العمر مازال يكافح من أجل لقمة العيش ويطوف كل يوم مدينة طور سيناء لأنه يعول أسرة كبيرة .





ظل بائع غزل البنات يحلم بوحدة سكنية ويتقدم مرات عديدة منذ عشرين عاما و يفاجئ كل مرة باستبعاده رغم أن مقيم في المدينة وغير محل إقامته منذ 20 عاما.





يقول محمود عويد إنه لا يخاف على أبنائه لأن اعتماده على الله كل يوم برزقه ولكنه يحلم بوحدة سكنية لارتفاع الإيجارات و أن يستقر في شقة له ولأسرته بدل من التنقل الدائم وارتفاع الإيجارات .





وأكد عويد أنه تقدم ايضا بطلب لكشك أو محل يبيع فيه بالقرب من المنطقة التي يقيم فيها ولكن فوجئ بعد الموافقة المبدئية من مجلس المدينة بالرفض بالرغم من حصول الكثير على منافذ ومحلات و اكشاك مشيرا إلي أنه يتمني الحصول علي وحدة سكنية أو منفذ بيع يعينه على الحياة إذا تقدم به العمر وخاصة أن أولاده صغار.





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