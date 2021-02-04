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محافظات

ثلوج وأمطار رعدية وأتربة.. الطقس السيئ يضرب المحافظات وتوقف الملاحة وانقطاع الكهرباء

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:14 م
تساقط الثلوج
تساقط الثلوج
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قسم المحافظات
شهدت معظم محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، تساقط أمطار  وهبوب رياح وأتربة فضلا عن سقوط الثلوج في بعض الأماكن الأمر الذي أدى إلى توقف بعض الطرق وانقطاع الكهرباء في عدد من القرى والمدن مع غلق موانئ البحر الأحمر.


تساقط أمطار متوسطة على جميع أنحاء الإسكندرية

ففي الإسكندرية شهدت المحافظة، صباح اليوم الخميس، تساقط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة في ظل جو معتم واختفاء تام لأشعة الشمس.


ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.


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وشهدت المحاور المرورية الرئيسية سيولة مرورية بعد الدفع بعشرات السيارات من شركة الصرف لكسح المياه من الشوارع والمحاور الرئيسية، كالكورنيش وشارع أبوقير ومدخل الطريق الدولي الساحلي.


وأعلن رئيس ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، عن استمرار فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة، مع وجود نشاط ملحوظ في حركة التداول والشحن وحركة السفن الصادرة والواردة.


كرات ثلجية وأمطار غزيرة تضرب كفر الشيخ

كما شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بتساقط كرات من الثلج، على جميع مدن وقرى المحافظة، خاصة في المراكز الساحلية المطلة على البحر المتوسط بمراكز ومدن بلطيم والبرلس ومطوبس.


وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت بغزارة صباح اليوم، إلى غرق الشوارع في برك من مياه الوحل، خاصة في القرى، وانقطاع الكهرباء في بعض القرى.

واضطر السائقون وقائدو السيارات على الطريق الساحلي الدولي الرابط بين محافظتي كفر الشيخ والإسكندرية إلى تقليل السرعات؛ لتفادي وقوع حوادث على هذا الطريق السريع.



أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب مدن ومراكز البحيرة

وشهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة مصاحبة لرياح محملة بالأتربة، وتم إغلاق ميناء بوغاز رشيد وتوقف حركة الملاحة والصيد تماما نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.

وأكد هشام آمنه، أن المحافظة مستعدة من خلال أكثر من ٨٠٠ معدة لمجابهة ومواجهة الأمطار وهو ما انعكس بنجاح خلال موسم الشتاء الماضى بالتدخل الفورى والسريع للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وحالة الطقس السيئ من خلال فرق واطقم مدربة على أعلى مستوى لمواجهة الأزمات، مهيبا بالمواطنين بالالتزام بالإرشادات والتعليمات.


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سقوط أمطار بالمنوفية وسيارات لشفط المياه من الشوارع
وفي المنوفية شهدت المراكز، حالة من الطقس السيئ وسقوط أمطار كثيفة أدت إلي تجمعات المياه في شوارع المحافظة.

فيما انطلقت سيارات شركة المياه والصرف الصحى لشفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع، كما تم تجهيز المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ محتملة.

وأعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن رفع درجة الاستعداد القصوي استعدادا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يتعلق بظروف الطقس واحتمالية هطول أمطار على المحافظة. 


بسبب سوء الأحوال الجوية.. توقف 16 محطة مياه بقرى أسيوط
كما تسببت موجة الطقس السيئ بأسيوط في انقطاع الكهرباء عن 16 قرية بـ 3 مراكز شمال أسيوط مما تسبب في توقف محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمركز إدارة الأزمات والكوارث بأسيوط أنه نتيجة موجة الطقس السيئ وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض مراكز شمال المحافظة أفادت شركة مياه الشرب الصرف الصحي عن تأثر خدمة تشغيل بعض محطات المياه.

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رياح محملة بالرمال تضرب أسيوط الجديدة
كما ضربت  عاصفة رملية شديدة محملة بالأمطار الخفيفة مدينة أسيوط الجديدة مما تسبب في انعدام الرؤية بطرق المدينة خاصة بمناطق ابني بيت بالقرب من الجبل الشرقي.

كما شهدت مدينة أسيوط أمطار خفيفة في عدد من المناطق المتفرقة بمدينة أسيوط بينما شهدت مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط أمطار غزيرة وتساقط ثلوج مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 16 قرية مما تسبب في توقف محطات مياه الشرب والصرف الصحي.


نفوق ماشية صعقا بالكهرباء بسبب سوء الأحوال الجوية بـ بنها
وتعرضت ماشية بقرية شبلنجة التابعة لمدينة بنها لصعق كهربائي بعمود إنارة أثناء سيرها بأحد شوارع القرية بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار مما ادى الى وفاتها وتم إخطار الأجهزة التنفيذية لاتخاذ اللازم. 


وطالب الأهالي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ومسؤولي مجلس مدينة بنها بضرورة تغطية الأعمدة الكهربائية بمواد عازالة تمنع وصول المياه إليها خاصة بفصل الشتاء. 

وأشار الأهالي إلى أن ذلك يقلل خطر إصابة الأطفال والمواطنين بالقرية للخطر عند ملامستهم لتلك الأعمدة الكهربائية علاوة على حماية الماشية وعدم تكرار مثل تلك الواقعة.


إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الخميس، إغلاق مينائي السويس والزيتيات بمحافظة السويس نظرًا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 40 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 6-9 أمتار وحالة البحر مضطربة جدًا، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأوضحت الهيئة فى بيان اليوم، أنه تم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
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