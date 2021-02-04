ثلوج وأمطار رعدية وأتربة.. الطقس السيئ يضرب المحافظات وتوقف الملاحة وانقطاع الكهرباء

ففي الإسكندرية شهدت المحافظة، صباح اليوم الخميس، تساقط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة في ظل جو معتم واختفاء تام لأشعة الشمس.





ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.





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وشهدت المحاور المرورية الرئيسية سيولة مرورية بعد الدفع بعشرات السيارات من شركة الصرف لكسح المياه من الشوارع والمحاور الرئيسية، كالكورنيش وشارع أبوقير ومدخل الطريق الدولي الساحلي.





وأعلن رئيس ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، عن استمرار فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة، مع وجود نشاط ملحوظ في حركة التداول والشحن وحركة السفن الصادرة والواردة.





كرات ثلجية وأمطار غزيرة تضرب كفر الشيخ

كما شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بتساقط كرات من الثلج، على جميع مدن وقرى المحافظة، خاصة في المراكز الساحلية المطلة على البحر المتوسط بمراكز ومدن بلطيم والبرلس ومطوبس.





وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت بغزارة صباح اليوم، إلى غرق الشوارع في برك من مياه الوحل، خاصة في القرى، وانقطاع الكهرباء في بعض القرى.





واضطر السائقون وقائدو السيارات على الطريق الساحلي الدولي الرابط بين محافظتي كفر الشيخ والإسكندرية إلى تقليل السرعات؛ لتفادي وقوع حوادث على هذا الطريق السريع.









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أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب مدن ومراكز البحيرة

وشهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة مصاحبة لرياح محملة بالأتربة، وتم إغلاق ميناء بوغاز رشيد وتوقف حركة الملاحة والصيد تماما نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.

وأكد هشام آمنه، أن المحافظة مستعدة من خلال أكثر من ٨٠٠ معدة لمجابهة ومواجهة الأمطار وهو ما انعكس بنجاح خلال موسم الشتاء الماضى بالتدخل الفورى والسريع للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وحالة الطقس السيئ من خلال فرق واطقم مدربة على أعلى مستوى لمواجهة الأزمات، مهيبا بالمواطنين بالالتزام بالإرشادات والتعليمات.





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