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توك شو

الأمطار تصل 15 ملم.. الري تكشف مستجدات حالة الطقس السييء

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:34 م
موجة أمطار
موجة أمطار
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شيرين عادل
قالت  الدكتورة إيمان سيد ، رئيس قطاع التخطيط بـ وزارة الرى، إن الوزارة دشنت وحدة للإنذار المبكر للسيول وذلك على خلفية الأمطار التى حدثت عام 2015.

وأشارت  "  سيد  " ،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج  الحقيقة عبر فضائية اكسترا نيوز ، لشدة الأمطار والتى وصلت 15 ملم على الوجه البحرى ، وشرق الدلتا ولولا قدرة المصارف الاستيعابية كانت ستحدث أزمة ، لافتة للاستفادة من حصاد الأمطار على الأراضى الزراعية.

ونوهت بـ إصدار تحذيرات  وخرائط بحركة الأمطار وكثافتها كل 6 ساعات لافتة إلى أن حركة الرياح بدأت مساء أمس الأربعاء واستقبال كميات  أمطار كبيرة فى سيناء والوضع حاليأ آمن.

ولفتت إلى أن الوزارة ترصد حركة الأمطار خاصة أنها تتعلق بحدوث سيول وأزمات تخص المجارى المائية وشبكة المياه بوجود تنسيق كامل مع هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضحت أن كافة محطات الطوارئ فى جاهزية تامة سواء لمحطات الرفع العملاقة وتوفير الحماية والأمان من غرق أى أراضى للحماية من أى أعطال ، وانقطاع التيار الكهربائى ، وعملية التطهيرات فى كافة المجارى المائية.

وأكدت أن مخرات ومنشآت الحماية السيول عملت بشكل عالى الكفاءة وتمكنت من حجز كميات من الأمطار مع انتهاء موجة الأمطار بدءأ من غدأ الجمعة ،لافتة إلى أن الوزارة تأخذ إجراءات كثيرة بهذا الشأن فيما يخص التنبؤات وتخفيض المناسيب وكميات المياه فى الترع والمصارف.

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