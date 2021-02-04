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محافظ أسيوط يكشف مفاجأة عن حادث قطار "القاهرة - أسوان".. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:35 م
حادث
حادث
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البهي عمرو
قال اللواء عصام  سعد محافظ أسيوط، إن حادث تصادم قطار 2010 القاهرة / أسوان بسيارة نصف نقل بمزلقان فزارة بالقوصية نتيجة خطأ بشري من قائد الحافلة الذي تجاوز المزلقات وتواجد أمام سير القطار، مؤكدا أن التحقيقات جارية من رجال النيابة العامة والعديد من اللجان الفنية والهندسية تبدى أسباب الحادث. 

وأضاف اللواء عصام خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قائد القطار تفاجيأ بالسيارة أمامه، لافتا أن الحادث أسفر عن وفاة مساعد سائق القطار، و2 من عمال هندسة سكة متواجدين بالجرار نحتسبهم عند الله من الشهداء، معربا عن خالص عزائه لأهالي المتوفين ومتمنيا الشفاء لجميع المصابين، موضحا أن حركة قطارات السكة الحديد عادت إلى طبيعتها.

وشدد محافظ أسيوط، على قائدي السيارات بكافة أنواعها والأفراد بالالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات، لافتا أن الدولة تبذل جهود وأموال طائلة لتنظيم منظومة السكة الحديد.

وأكد محافظ أسيوط، حركة قطارات السكة الحديد عادت إلى طبيعتها، بعد انتهاء أعمال رفع "ونش" عن جرار القطار، بمزلقان قرية فزارة وإزالة معوقات حادث تصادم قطار 2010 القاهرة / أسوان بسيارة نصف نقل بمزلقان فزارة بالقوصية نتيجة خطأ بشري من قائد الحافلة الذي تجاوز المزلقات وتواجد أمام سير القطار.

وأشار أنه  أثناء مرور قطار 2010 (القاهرة - أسوان)، على مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية، اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق، مما أدى إلى اختراق غراب الونش الموجود على العربة كابينة جرار القطار، لافتا أن الدولة تبذل أموال طائلة لتطويرمنظومة السكة الحديد.

وأسفر عن وفاة مساعد سائق القطار، و2 من عمال هندسة سكة متواجدين بالجرار، موضحة أنه يتم سحب العربة من أسفل جرار القطار والاستعداد بالسكة.
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