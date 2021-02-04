محافظ أسيوط يكشف مفاجأة عن حادث قطار "القاهرة - أسوان".. فيديو

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حادث تصادم قطار 2010 القاهرة / أسوان بسيارة نصف نقل بمزلقان فزارة بالقوصية نتيجة خطأ بشري من قائد الحافلة الذي تجاوز المزلقات وتواجد أمام سير القطار، مؤكدا أن التحقيقات جارية من رجال النيابة العامة والعديد من اللجان الفنية والهندسية تبدى أسباب الحادث.
وأضاف اللواء عصام خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قائد القطار تفاجيأ بالسيارة أمامه، لافتا أن الحادث أسفر عن وفاة مساعد سائق القطار، و2 من عمال هندسة سكة متواجدين بالجرار نحتسبهم عند الله من الشهداء، معربا عن خالص عزائه لأهالي المتوفين ومتمنيا الشفاء لجميع المصابين، موضحا أن حركة قطارات السكة الحديد عادت إلى طبيعتها.
وشدد محافظ أسيوط، على قائدي السيارات بكافة أنواعها والأفراد بالالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات، لافتا أن الدولة تبذل جهود وأموال طائلة لتنظيم منظومة السكة الحديد.
وأكد محافظ أسيوط، حركة قطارات السكة الحديد عادت إلى طبيعتها، بعد انتهاء أعمال رفع "ونش" عن جرار القطار، بمزلقان قرية فزارة وإزالة معوقات حادث تصادم قطار 2010 القاهرة / أسوان بسيارة نصف نقل بمزلقان فزارة بالقوصية نتيجة خطأ بشري من قائد الحافلة الذي تجاوز المزلقات وتواجد أمام سير القطار.
وأشار أنه أثناء مرور قطار 2010 (القاهرة - أسوان)، على مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية، اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق، مما أدى إلى اختراق غراب الونش الموجود على العربة كابينة جرار القطار، لافتا أن الدولة تبذل أموال طائلة لتطويرمنظومة السكة الحديد.
وأسفر عن وفاة مساعد سائق القطار، و2 من عمال هندسة سكة متواجدين بالجرار، موضحة أنه يتم سحب العربة من أسفل جرار القطار والاستعداد بالسكة.