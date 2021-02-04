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أخبار العالم

ماكرون يعرض الوساطة بين أمريكا وإيران ويدعو إلى إشراك السعودية

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:44 م
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
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قسم الخارجي
عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن يقوم بدور الوسيط النزيه، في أي محادثات بين الولايات المتحدة، وإيران. 

وقال ماكرون إنه سيقوم بكل ما في وسعه من أجل دفع الحوار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. 

ودعا ماكرون إلى ضرورة إشراك السعودية، ودول أخرى، في أي مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي الإيراني. 

فيما كشفت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع افتراضي بين وزراء خارجية كلا من الولايات المتحدة، وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حول إيران، قريبا. 

ولا يبدو أن تأكيدات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن- ونائبته كامالا هاريس بشأن نيتها التفاوض مع ملالي إيران وإعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لها تأثير إيجابي على قيادة طهران.

وفي الوقت نفسه، يثير تواصل فريق بايدن مع النظام الإيراني مخاوف كبيرة في إسرائيل.

وحتى قبل الافتتاح في 20 يناير 2021، كان المسؤولون الذين يتوقع تعيينهم في إدارة بايدن يجرون محادثات سرية مع إيران حول العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ودون إضافة أي تفاصيل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية في 16 يناير 2021 أنه تم إطلاع إسرائيل على هذه المحادثات.
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