بـ7 ملايين جنيه.. الداخلية تضبط 720 طربة حشيش وكمية من الهيروين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة من ضبط (720 طربة لمخدر الحشيش وزنت 102 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - مبالغ مالية – عدد 2 هاتف محمول - ميزان) بحوزة (عاطلين – مقيم أحدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية والآخر بمحافظة أسيوط- لأحدهما معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (6,900,000 ستة ملايين وتسعمائة ألف جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى وتاجري المواد المخدرة.