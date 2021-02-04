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بايدن: الدبلوماسيون الأمريكان أدوا واجبهم فى ظروف صعبة

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:53 م
جو بايدن
جو بايدن
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شيرين عادل
قال الرئيس الأمريكى جو بايدن ، إن السنوات الماضية كانت صعبة لافتأ لوجوده وقتئذ فى لجنة العلاقات الخارجية كرئيس وذلك لفترة طويلة ، لافتأ إلى أن الفصل الجديد من الدبلوماسيين كنتم من أفضل المتعلمين الذين قدمتهم أمريكا.

وأشار  "بايدن"، خلال كلمته بمؤتمر صحفى أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، إلى أنه يتحدث للجميع فى الوقت الحالى فى وزارة الخارجية بوجود مجموعة عمل رائعة من الدبلوماسيين الأمريكيين كانت له فرصة العمل معهم .

ولفت إلى  الدبلوماسيين الأمريكيين عملوا سابقأ فى ظروف صعبة ومنها أطلقت عليهم النيران والبعض خدم فى أماكن لا تريدونها عندما انضممتم للسلك الدبلوماسى .

وأكد أنه قال مرارأ وتكرارأ ان ما خدموا فى ما وراء البحار أنتم وجه أمريكا ومن يراه الأفراج فى البلد الت تعملون فيها وهو ما يعد هام للغاية ، موجهأ الشكر لأسر الدبلوماسيين الأمريكين الذين يقدمون التضحيات لأمريكا  .

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