مشروع قانون جديد.. حبس وغرامة 100 ألف جنيه للصيد خارج المياه الإقليمية

قال النائب علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن تكرار حوادث إحتجاز الصيادين المصريين بالدول الخارجية نتيجة إختراقهم حدود المياه الإقليمية المحددة لنا ينتج عنها خسائر في الأرواح البشرية فهي تعرض حياتهم للخطر كما يمكنها أن تؤثر بالسلب علي علاقات مصر مع الدول الخارجية.









وأضاف بدر لـ "صدي البلد"، أن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتضمن عقوبات للصيد خارج الحدود البحرية بدون تصريح، وتتمثل في الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كما يتم سحب رخصة الملاحة لمدة سنة.









ولفت عضو مجلس النواب، إلي ضرورة نشر التوعية والإرشاد لجموع الصيادين بالمحافظات البحرية حول مخاطر الإبحار الذي سيتعرضون لها حال خروجهم عن المجال البحري والمياة الإقليمية للدولة مما يعمل علي حمايتهم وتنظيم ممارسة عملهم بشكل أفضل.









وتابع النائب، الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي في نصرة وحماية مواطنيها في أزماتهم الصعبة، وبمجرد حدوث الواقعة يبادر الرئيس السيسي بالتحرك الفوري لإيجاد الحلول من أجل حفظ سلامة وكرامة المواطن المصري.











