تقديرًا لجهودها العلمية.. أفغانستان تكرم أستاذة بجامعة الأزهر بوسام رفيع المستوى

منحت الحكومة الأفغانية الدكتورة عفاف السيد زيدان أستاذ اللغة الفارسية وآدابها بجامعة الأزهر وعميدة كلية الدراسات الإنسانية الأسبق، وسام ملالي ، تقديرًا وعرفانا بإسهامتها وإنجازاتها العلمية في التعريف بالأدب والثقافة الأفغانية باللغة العربية.





وعقدت السفارة الأفغانية بالقاهرة - وفقا لما نشرته وحدة الاتصال بإعلام الأزهر على صفحتها بالفيس بوك - احتفالا بهذا التكريم أشاد فيه توريالي غياثي مدير العلاقات العامة بوزارة الخارجية الأفغانية، بجهود الدكتورة عفاف في توثيق العلاقات الأفغانية المصرية ، ثم أهدى السفير محمد محق سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية في القاهرة وسام ملالي للدكتورة عفاف مشيرا إلى مكانتها بين طلاب العلم الأفغان ودورها في توثيق العلاقات بين البلدين من خلال مؤلفاتها العلمية القيمة التي تناولت فيها التعريف بأفغانستان، كما قدم السفير فضل الرحمن فاضل رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بوزارة الخارجية الأفغانية هدية وزراة الخارجية الأفغانية لفضيلتها مؤكدا أنها قدمت اسهامات جليلة في خدمة اللغة والأدب الأفغاني وكانت في رحلاتها العلمية خير سفيرة لمصر وأفغانستان كونها أول مصرية تسافر لاستكمال متطلبات الدكتوراة في أفغانستان أواخر الستينيات وعاشت فيها عدة سنوات.



