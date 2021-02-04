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رياضة

أول تعليق من حسين الشحات بعد فوز الأهلي على الدحيل في مونديال الأندية

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:52 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعرب حسين الشحات عن سعادته بعد المباراة التي انتهت بفوز النادي الاهلي علي الدحيل القطري بهدف للاشيء في كاس العالم للاندية بقطر.

أضاف الشحات، إحترمنا نادي الدحيل وطريقة لعبه ولكننا تمكنا من الفوز بهدف للاشيء، وكان لدينا هدف اخر ولكن الفار قام بالغائه.

وعن حديثه عن مباراة بايرن ميونخ، قال الشحات " جاهزون لمواجهة بايرن ميونخ، وسنبذل ما في استطاعتنا في المباراة، تركيزنا كان منصب علي الدحيل القطري، ولكن الان نبدأ التفكير في مباراة بايرن".

ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة أيمن أشرف جائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء مما ساعد على نظافة الشباك.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على الدحيل بهدف حسين الشحات، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، ويضرب موعدًا مع بايرن ميونيخ الألماني.
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