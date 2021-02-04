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توك شو

أحد مزارعي الزيتون: موسم جني الثمار عيد للعمال والمزارعين..فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:28 م
جنى الزيتون
جنى الزيتون
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أسامة علي
قال الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، أن القيادة السياسية تستهدف زراعة مليون شجرة زيتون فى سيناء.

وتابع زغلول خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر "صدى البلد"، أن شجرة الزينون تنتج بعد زراعتها من 3 لـ 4 سنوات،لافتا إلى أن الدولة تسعى لإدخال الميكنة على الزيتون، بدلا من عصره على الطرق التقليدية.

ومن جانبه، قال أحد المزارعين، أنه يتم جمع الزيتون، لافتا إلى أن الزيتون الخاص بالمخللات يتم بيعه فى الاسواق، والزيتون الخاص بـ "العصر"يتم وضعه بالمعصرة.

ولفت المزارع، قبل عصر الزيتون يتم فرشه من 10 لـ 15 يوما، لتنقيته ومن ثم يتم وضعه على حجر من الرخام لعصره.

وأشار المزارع، إلى أن موسم جني الزيتون يعتبر عيدا للعمال، والمزارعين والتجار. 
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