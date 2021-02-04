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رياضة

ليس لدى الأهلي شئ يخسره.. موسيماني: من نحن لنلاعب بايرن ميونيخ

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:13 م
موسيماني وسيد عبد
موسيماني وسيد عبد الحفيظ
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محمد رشاد
تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال موسيماني في تصريحات عقب تخطى الأهلي عقبة الدحيل: "من نحن لنلاعب بايرن ميونيخ، فريق كبير فاز على برشلونة 8-2".

وأكمل: "ماذا علي أن أتوقع أمام بايرن.. ليس لدينا شيء نخسره أمام بايرن سنلعب من أجل المتعة".

وتخطي الأهلي عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، ليتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة الاهلي وبايرن ميونيخ مساء يوم الإثنين المقبل.
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