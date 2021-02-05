للحد من الإعلانات المسيئة للأمن القومي.. مطلب برلماني بسن تشريع لتقليلها على الفيس بوك.. ونواب: مصر تحتاج لإستراتيجية إعلامية تتناسب مع متغيرات العصر.. والشائعات لا تجدي نفعا مع الوعي

برلماني يدعو لتقديم مشروع قانون للحفاظ على الأمن القومى المصرى

نائب: المنصات الإعلامية في كثير من دول العالم أصبحت بمثابة أسلحة كبرى

نائب يشيد بسن تشريع جديد للحد من الإساءات الموجهة للدولة على فيسبوك

برلمانى: الشائعات والأخبار الكاذبة أصبحت لا تجدي نفعا بسبب وعي المواطن









أدى الإنتشار السريع للتكنولوجيا، إلى زيادة كثرة مستخدميها، ومع التغيرات الراهنة التي يمر به لمجتمع ، إستخدمت بعض المنظمات والجماعات المشبوهة مواقع التواصل الإجتماعي، في تصدير صورة غير صحيحة عن الدولة المصرية، كما تحاول هذه المنظمات وتسعى جاهدة في زعزعة الوضع الداخلي وقلب الأوضاع لصالحهم، ولمحاربة هذا الخطر دعا النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى سن تشريع جديد للحد من الإعلانات لتي تسيء للأمن القومي حيث أكد على ضرورة التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بمجالي حقوق الإنسان والثقافة، نظرا لارتباطهم الكبير بقضايا حقوق الإنسان.





جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.





واستشهد أبو العلا في كلمته، بتولي رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان الفرنسي مسئولية جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، وقيامها بتقديم مشروع قانون لتقييد نشر الإعلانات الضارة للشباب والأطفال والبالغين وكذلك ما يسيء للأمن القومي الفرنسي، على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى تقديم مشروع قانون مماثل له في مصر، حفاظا على الأمن القومى المصرى.





وحول هذا الموضوع قال النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، أن المرحلة الراهنة تتطلب خطة إعلامية ذات فكر إستراتيجي تتناسب مع المتغيرات والمشاكل التي تواجه الدولة المصرية ومع متغيرات العصر وما شهده العالم من اجتياح للتكنولوجيا، لافتًا إلى أن المنصات الإعلامية في كثير من دول العالم أصبحت بمثابة أسلحة كبرى تستطيع من خلالها الدول الدفاع عن نفسها تجاه أي تهديد او خطر يتعلق بأمنها القومي.





وأوضح دياب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن البعض من المتآمرين استغلوا مواقع السوشيال ميديا في نشر أكاذيبهم المستمرة والشائعات والتقليل من حجم أي إنجاز حققته الدولة المصرية، مشيرا إلى خطورة هذا النوع يكمن في تصدير حالة الإحباط والتقليل من حجم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع، لذلك يجب مواجهة هؤلاء الأعداء بنفس سلاحهم وعرض إنجازات الدولة المصرية على السوشيال ميديا والترويج لها .





وعن دور وسائل الإعلام في مواجهة الأفكار المتطرفة قال عضو الشيوخ ، أن الإعلام المصري يقع عليه عبء كبير، يتمثل في دحض الأخبار الكاذبة والشائعات التي يروجها البعض لتحقيق أغراضهم الشخصية ، بالإضافة إلى نشر الوعي لمحاصرة هذا الفكر والقضاء عليه ، موضحًا أن زيادة الوعي من أهم الوسائل التي من خلالها تستطيع الدولة المصرية التصدي لقوى الشر.





وثمن النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ ، طلب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسن تشريع جديد يهدف للقضاء على الإساءات التي تتعرض لها الدولة على فيس بوك ، موضحا أنه يوجد بعض الأشخاص، يتمثل كل هدفهم في نشر صورة غير حقيقة لمصر وتصديرها للعالم، بهدف التقليل من حجم الإنجازات لتي قامت بها مصر الفترة السابقة في شتي المجالات.





وأضف البلشي في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أنه مع انتشار التكنولوجيا وسهولة دخولها لأي بيت، أصبح إستخدامها شيء رئيسي للجميع، موضحا أن هذا الإنتشار فرض تغيرات جديدة تجاه المجتمع من تهديدات وتحديات موجهه إليه.





وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن بعض الجماعات والمنظمات الإرهابية، نجحت في إستخدامه، مطالبا بضرورة الرد السريع عليهم وعدم إعطائهم فرصة في إثارة النزاعات الداخلية والتأثير على الهوية الثقافية.





فيما أكد النائب أكمل فاروق عضو مجلس الشيوخ، رفضه التام للإساءة للدولة والقيادة السياسية، موضحا أن مواقع التواصل الإجتماعي على الرغم من إستفادة فئة كبيرة بالمجتمع منها، إلا أن هناك بعض الأشخاص يستغلونها في نشر المغالطات والأكاذيب التي ليس لها أي أساس من الصحة.





وأكد فاروق في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الإنجازات التي تم تحقيقها هي خير دليل على عدم صحة المعلومات التي يروجها البعض لتشويه صورة مصر على المستوى الخارجي.





وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الشائعات المغرضة والمحاولة في قلب الأوضاع بالداخل أصبحت لا تجدي نفعا بسبب وعي المواطن الذي راهنت عليه القيادة السياسية.