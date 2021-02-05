حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 5 - 2 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على الوصول لحلول مدهشة من خلال مناقشة استثمارات مالية.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الأصدقاء تجعلك ساحرا وقد تلتقي اليوم بشخصيات مؤثرة تدعمك وتساعدك

الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا: من المهم أن تتذكر اليوم أن لوم الآخر يصل بالحوار إلى طريق مسدود.

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعا وتشعر بحالة عدم رضا ومن المهم أن تنتبه لحقوقك



