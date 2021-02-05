حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الجمعة 5 - 2 - 2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج جاكلين عفيفي أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة الموافق 5-2-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
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الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على الوصول لحلول مدهشة من خلال مناقشة استثمارات مالية.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الأصدقاء تجعلك ساحرا وقد تلتقي اليوم بشخصيات مؤثرة تدعمك وتساعدك
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: من المهم أن تتذكر اليوم أن لوم الآخر يصل بالحوار إلى طريق مسدود.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعا وتشعر بحالة عدم رضا ومن المهم أن تنتبه لحقوقك
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وصحيا: القمر في منزلك السادس مما يجعل اليوم مناسبا للإنجاز وللتواصل مع من حولك وللاهتمام بصحتك.
عاطفيا: فينوس في منزل الحظ تمنحك مشاعر رومانسية تفتح أمامك الباب للقاءات دافئة
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الخامس ويجعلك ذلك أكثر انفتاحا وتندمج سريعا في علاقتك بالآخرين.
عاطفيا: المريخ في وضع داعم يساعدك على توطيد علاقتك بمن تحب وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: لا تستسلم للعصبية في علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك، وكن متفهما لظروف الآخرين ومشاعرهم ولا ترفض التسامح معهم.
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس والمواقف المختلفة قد تستدعي منك اليوم وضع أسس للتعامل
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وعائليا: اليوم تعرف كيف تشرح وجهة نظرك بهدوء وبلاغة.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يلهمك بأفكار متزنة وتصنع جوا صافيا من حولك
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا: تستطيع أن تكون واضحا في مطالبك كي تضع النقاط فوق الحروف.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يمدك اليوم بوسائل عديدة لتحسين وتطوير نفسك بشرط أن تراجع جيدا خطواتك وقراراتك
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم لتوجيه جهودك وقواك نحو أعمال تعود عليك بالفائدة.
اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط.. القمر ببرجك مما يجعلك تثير الإعجاب والفضول بشخصية ساحرة
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تتجنب الظهور والأضواء ولا تعلن عن أفكارك وخططك.
عاطفيا وصحيا: اليوم يحمل إليك انفعالات وعليك اليوم أن تتحكم بها وأن تبحث عن وسيلة للاسترخاء
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: المريخ في وضع داعم مما يجعل الوقت مثاليا لتحقق تطورا ومكاسب.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو اكتشاف العالم والاحتفال مع الأحباب والأصدقاء
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر في مربع برجك فلا تغامر ولا تعطي الثقة إلا بعد التحري جيدا وادرس خطواتك وأقوالك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تمنحك سحرا وجاذبية، فقط قاوم اليوم أي ميل للعصبية
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر بمنزل الحظ والوقت مناسب لإيجاد وسيلة مبتكرة للتقدم ولتحقيق أرباح.
عاطفيا واجتماعيا: المريخ بمنزل العلاقات يمنحك نشاطا وطاقة عاطفية وتميل للحركة وقد تجمعك أوقات حلوة مع من تحب.